В центре Кишинева прошла акция протеста с участием сторонников "Движения за народ", в которое входят несколько активистов и политиков, в том числе партия "Шор".
Сторонники партий, входящих в "Движение за народ", требовали от правительства полностью оплатить счета граждан за декабрь-февраль, передает point.md ссылаясь на unimedia.info
Люди держали в руках плакаты, а также огромные счета за газ, чтобы показать, что тарифы в стране самые высокие в Европе. Правительство мобилизовало тысячи полицейских, чтобы помешать демонстрации и остановить людей на въезде в Кишинев, пишет unimedia.info.
«Фактура Майи Санду — самая большая в мире», - гласит надпись на транспаранте, который несут перед колонной протестующие.
Колонну протестующих возглавляла Марина Таубер.
Ранее сообщалось, что в центр города стянуты силы полиции.
Марина Таубер заявила, что место акции протеста изменили, так как организаторам стало известно о якобы готовящихся провокациях.
Митинг проходил в сквере у оперного театра.
В финальной резолюции собравшиеся потребовали оплатить все коммунальные счета за 3 зимних месяца. Властям дали 7 дней на размышления.
Перед началом акции протеста в Кишиневе правоохранители задержали шесть человек, которые вели себя подозрительно. У одного из них был нож, сообщили в Генеральном инспекторате полиции.
Как уточнили в полиции, молодых людей доставили в инспекторат для составления протокола, передает Noi.md со ссылкой на newsmaker.md.
«Напоминаем, что мы призывали участников мероприятия не приносить запрещенные предметы.
Мы снова призываем к мирному проведению протеста, без насилия и провокаций», — заявили в полиции.
По словам вице-председателя партии "Шор" Марины Таубер, у Чимишлии полиция задержала около тысячи человек
Вице-председатель молдавской партии "Шор" Марина Таубер заявила, что сотрудники полиции задержали на юге республики около тысячи сторонников оппозиции, которые направлялись в Кишинев для участия в акции протеста.
"Полиция задержала у Чимишлии около тысячи наших сторонников, которые ехали на автобусах и машинах в Кишинев для участия в протесте, их задерживают также в других местах на подъезде к столице. Людей, которые протестуют против самого высокого в Европе уровня инфляции, коммунальных счетов, которые они не в состоянии оплатить, власти не пускают на протесты, устраивают провокации, распускают слухи, что мы будем врываться в здания парламента или правительства. Но это все спекуляции властей. Наш протест мирный", - заявила Таубер, которая возглавляет многотысячную колонну протестующих, передает корреспондент ТАСС с места события.
По ее словам, провластные силы готовят провокаций в ходе демонстрации, в связи с этим колонна изменила маршрут и вместо парламента прошла к площади у здания Оперного театра. Полиция действиями демонстрантов не препятствует, однако комиссариат республики выступил с заявлением о том, что демонстранты изменили согласованный маршрут.
Ассоциация Promo-LEX выступила с призывом, в котором говорится о необходимости обеспечить осуществление в наилучших условиях права на свободу общественных мирных собраний.
Призыв сформулирован в контексте информации об организации в ближайшее время массовых акций протеста и адресован лицам, участвующим в организации, проведении, содействии и защите публичных собраний, сообщает IPN.
Promo-LEX призывает организаторов, участников, а также других лиц воздерживаться от фактов, заявлений и поступков, которые могут поставить под угрозу свободу осуществления мирных собраний. Участникам и организаторам протестов рекомендуется проявлять бдительность и сообщать представителям государственных органов о любых подозрительных элементах, которые могут подорвать мирный характер собраний или поставить под угрозу жизнь и здоровье участников.
Правоохранительным органам рекомендуется уделять больше внимания собраниям, чтобы обеспечить всю необходимую защиту участникам и организаторам, которые мирно осуществляют свое право на собрание. Ответственные государственные учреждения должны действовать твердо, чтобы предотвратить и остановить возможные насильственные или подрывные действия, которые могут повлиять на мирный характер собраний и поставить под угрозу порядок, общественную безопасность и национальную безопасность.
Ассоциация подчеркнула необходимость сбалансированного обеспечения прав и свобод всех лиц, которые не нарушают права и интересы других людей. Promo-LEX напоминает, что собрания, призывающие к войне и агрессии, национальной, расовой, этнической или религиозной ненависти, запрещены. Запрещено подрывать национальную безопасность или территориальную целостность страны, совершать преступления, нарушать общественный порядок или организовывать массовые беспорядки. „Собрания не должны нарушать общественную мораль, права и свободы других людей или подвергать опасности их жизнь или здоровье”, говорится в обращении.
Promo-LEX уточняет, что призыв сделан в контексте протестных действий, запланированных в муниципии Кишинев, с учетом информации, предоставленной центральными специализированными государственными органами о рисках насильственных действий с угрозами в адрес общественного порядка и государственной безопасности.
Как пишет kp.md, практически все центральные въезды в Кишинев были обвешаны майками-алкоголичками - это акция против властей Молдовы.
Практически все центральные въезды в столицу были обвешаны майками-алкоголичками с надписью JOS и хэштэгом #maikajos. На заборах, на мостах, между деревьями на бельевых веревках, горожане и гости молдавской столицы могли лицезреть символы несогласия с политикой Майи Санду.
Все чаще и чаще в Молдове и за её пределами стали появляться элементы нижниго белья, уже ставшие неким символом сопротивления, сообщает kp.md.