Президент провел традиционное для начала рабочей недели совещание с руководителями органов государственной власти и местного управления. Главы государственных администраций доложили о текущем положении дел на местах. Ситуация везде штатная. Социальные обязательства выполняются своевременно. Муниципальные бюджеты и программы развития приняты. Стартовали конкурсные процедуры среди участников аукционов на выполнение различных видов работ, сообщает пресс-служба главы государства
Повсеместно наблюдается рост заболеваемости коронавирусом. Сложная пока эпидобстановка и в отношении ОРВИ.
Главы городов и районов рассказали о проведенных на минувшей неделе культурно-массовых и общественных мероприятиях. Во всех населенных пунктах особое внимание было уделено 34-й годовщине вывода советских войск из Афганистана.
На предстоящей неделе важное событие – День защитника Отечества. Его празднование предполагает обязательное проведение митингов и церемоний возложения цветов к памятникам. Руководство страны в этот день почтит память погибших защитников Отечества на тираспольском Мемориале Славы.
Предстоящая неделя считается у славян масленичной. Тематические мероприятия пройдут в разных городах и селах. Наиболее массовыми масляничные гуляния предполагаются в воскресенье в Тирасполе. Праздник организуют в Екатерининском парке. Перекрытия площади Суворова не предполагается. В Бендерах прощание с Масленицей организуют в центральной части города.
Приднестровцев на этой неделе ждут продолжительные выходные. Один из вариантов времяпрепровождения – посещение ледового катка. Минувшая неделя продемонстрировала повышенный интерес к катанию не только среди тираспольчан (8300 посещений за семь дней). Для прибывших из других населенных пунктов посетителей ожидание очереди проблематично. Потому решено, что 23 февраля при предъявлении паспорта с пропиской в первоочередном порядке будут приглашаться на каток жители Каменки и Рыбницы, 24 февраля – Дубоссар и Григориополя, 25 февраля – бендерчане, 26 февраля – любители активного отдыха из Слободзеи и Днестровска.
Кроме того, меняется временной отрезок сеанса. Практика показала, что двухчасовое пребывание на льду избыточно. Теперь сеанс катания – ровно час. Еще 30 минут отводятся на переобувание посетителей и параллельное приведение в порядок ледового полотна. Олег Довгопол также рассказал, что растет внимание к спортивно-развлекательному объекту и среди хоккеистов. Команд все больше. Кроме того, ведутся переговоры с тренерами по фигурному катанию.
Обсуждая инфраструктурные планы, участники совещания подняли вопрос о несогласованности графиков проведения дорожных работ и ремонта инженерных коммуникаций, расположенных под землей. Состояние систем водоснабжения и водоотведения на многих участках, где запланирован ремонт дорожного полотна, неудовлетворительное.
По этой причине в Бендерах, к примеру, из пяти улиц приступить к замене дорожного покрытия могут только на одной. На замену сетей по линии водоканала понадобится не меньше 10 миллионов рублей и, естественно, время. Поступило предложение пересмотреть планы и графики. Целесообразным, возможно, будет пересмотр содержания ФКВ-2023. Есть смысл сначала выделить из фонда капитальных вложений средства на модернизацию подземных инженерных сетей, а только после планировать дорожные и благоустроительные работы, отмечалось на совещании.
В Тирасполе в нынешнем году отремонтируют дорогу по Карла Либкнехта до пересечения с улицей Мира. Это инвестиционный проект компании «Шериф». До его реализации также предстоит оперативно заменить коммуникационную систему. Необходимо 8 миллионов рублей. По поручению Президента будут проведены дополнительные совещания и рабочие встречи, посвященные этому вопросу. Дополнительного обсуждения требует и тема тарифных изменений, которые наблюдают жители республики. Речь идет расходах на обслуживание внутридомовых сетей водоснабжения. Механизм взимания платы обновили, но гражданам суть изменений своевременно не объяснили. Выяснилось также, что некоторые аспекты требуют доработки.
Глава тираспольской госадминистрации сообщил в ходе селекторного совещания о том, что в городе продолжают приводить в порядок участки вдоль автомобильных дорог. Прокладывают системы полива, выводят краны, чтобы придорожные территории были ухожены и качественно озеленены.
Бендерский глава, рассказывая о проводимой озеленительной работе, упомянул, что из высаженных недавно 165 хвойных деревьев три были украдены.
Руководитель администрации Слободзейского района рассказал, что в городе сейчас уделяют повышенное внимание приведению в надлежащее состояние подвальных помещений. Приходится проводить не только уборочно-ремонтную, но и разъяснительную работу среди населения, отметил Василий Тищенко.
В Рыбницком районе меняют битые окна в подъездах многоквартирных домов.
Дубоссарский глава проинформировал об исполнении президентских поручений, которые были даны в ходе обсуждения годовых итогов деятельности районной администрации. Отмечено, к примеру, что приняты меры для организации вывоза ТБО из сел района. Руслан Чабан обозначил потребность в приобретении трех мусоровозов.
20 февраля докладывать о результатах деятельности государственной администрации по итогам 2022 года предстоит рыбницкому главе, на 21 февраля запланирован отчет главы Григориопольского района.