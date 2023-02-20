Молдавия впервые в истории не зависит от одного источника поставок природного газа, заявила в понедельник президент страны Майя Санду, выступая на сессии парламентской ассамблеи "Евронест" в Кишиневе, сообщает РИА Новости
"В прошлом году молдаване боролись с инфляцией и очень серьезным экономическим кризисом, но мы были рядом. Правительство предоставило компенсацию и финансовую поддержку наиболее уязвимым слоям населения. Наши западные партнеры помогли нам финансировать такие программы, как фонд энергетической уязвимости. Впервые в истории Молдавия больше не зависит от одного источника запасов природного газа", — рассказала Санду о большом успехе страны в ходе своего выступления.
Глава Молдавии объявила, что трудности, с которыми сталкиваются жители республики, вызваны в том числе событиями на Украине.
"Война на Украине сделала наш народ беднее и уязвимее перед вызовами. Она учит нас тому, что мы должны сотрудничать, чтобы гарантировать демократию", - сказала Санду.
Молдавия испытывает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы. В декабре прошлого года Кишинев вернулся к закупкам электроэнергии у принадлежащей российской компании "Интер РАО" Молдавской ГРЭС (находится на территории Приднестровья), с которой с 1 ноября приостановил коммерческие отношения. "Молдовагаз" поставляет в Приднестровье необходимый объем голубого топлива, а сама Молдавия использует газ из накопленных запасов.
В Молдавии тарифы на газ выросли в 2022 году почти в семь раз, а на электроэнергию - почти в четыре раза.
Власти Молдавии в октябре 2021 года договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. Сроки аудита уже вышли , а его результат неизвестен.
"Газпром" сообщал, что оставляет за собой право полностью прекратить поставки газа в Молдавию, если страна нарушит обязательства по оплате, а также из-за грубого нарушения сроков заключения соглашения по урегулированию исторической задолженности АО "Молдовагаз".
Парликов: За год мы избавились от зависимости от "Газпрома" и сделали запасы
фото:point.md министр энергетики Виктор Парликов
Министр энергетики Виктор Парликов рассказал о проблемах отрасли из-за войны в Украине в ходе 10-й сессии Совместной парламентской ассамблеи Евронест, которая проходит в эти дни в Кишиневе.
"Вместе с официальными лицами и экспертами из стран Восточного партнерства и депутатами Европарламента мы обсудили вызовы, которые война в Украине создала для энергетического сектора, а также меры реагирования, которые должны принять правительства. В рамках платформы «Общий механизм закупки природного газа ЕС и Восточное партнерство» мы говорили о быстрой мобилизации энергетических рынков в Республике Молдова в ответ на кризис, начавшийся еще до вторжения Российской Федерации в Украину", - сказал Парликов, цитирует которого point.md ссылаясь на deschide.md
Он отметил, что из полностью зависимого от "Газпрома" государства Молдова сумела чуть более чем за год сформировать стратегические запасы газа, закупать газ из нескольких источников, в том числе по более выгодным ценам !!, чем в контракте с российской компанией.
"При этом компания "Энергоком" стала первым поставщиком, который в коммерческих целях использовал не только интерконнектор Унгены-Яссы, но и реверсивный режим на Трансбалканских газопроводах, и даже интерконнектор Греция-Болгария. Молдова является частью двух регионов агрегации спроса на газ из общего механизма: региона Юго-Восточной Европы и региона Центральной и Восточной Европы, и предложила использовать эту платформу не только как коммерческий механизм, но и как инструмент солидарности, для поддержки наиболее уязвимых стран региона", — отметил министр энергетики.
По его словам, обеспечение энергетической безопасности Республики Молдова является приоритетом для правительства, в состав которого он входит. Перед Министерством энергетики стоит задача укрепить механизмы доступа к безопасной, устойчивой энергии по конкурентоспособным ценам, обеспечить ускоренную декарбонизацию экономики, а также увеличить возможности интеграции возобновляемых источников энергии в сеть.