Отношения России и Молдавии сейчас являются «весьма и весьма напряженными» из-за «антироссийской» позиции молдавских властей, утверждает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он также посоветовал Кишиневу быть осторожнее в вопросе о российских миротворцах в Приднестровье, пишет kommersant.ru
Представителям властей Молдавии следует осторожнее высказываться по поводу присутствия российских миротворцев в Приднестровье, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков в ответ на слова нового молдавского премьер-министра Дорина Речана о демилитаризации региона, передает РБК.
Пресс-секретарь российского президента отметил, что у Москвы и Кишинева «весьма напряженные» отношения, Молдавия «скатывается в такую антироссийскую истерию» и такое «отсутствие конструктивизма вряд ли» поможет республике.
«Что касается Приднестровья, мы продолжаем выполнять свои функции соответствующие. Нашим молдавским визави хотелось бы порекомендовать быть весьма и весьма осторожными с подобными [высказываниями]», — сказал он.
Речь идет о заявлении Речана, которое он сделал 18 февраля в эфире TV8, через два дня после утверждения его парламентом как главы правительства. Он заявил, что Приднестровье следует демилитаризовать путем вывода российских войск, также необходимо проводить экономическую и социальную интеграцию граждан.
Речан также подчеркнул, что против Молдавии идет «гибридная война», и хотя страна заявила о своем нейтралитете, ей необходимо позаботиться об укреплении обороны, чтобы отразить «потенциальную агрессию».
Российские миротворцы находятся в Приднестровье с 1992 года, когда завершилась активная фаза конфликта непризнанной республики с Молдавией. Молдова не раз заявляла о необходимости вывода этого контингента с территории Приднестровья.
Напомним, 9 февраля, выступая в Европарламенте, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев передал Кишиневу план России по захвату власти в Молдавии.
13 февраля президент Молдавии Майя Санду подтвердила слова господина Зеленского. Она сообщила, что для изменения курса страны с проевропейского на пророссийский планируются применение насилия, захват административных зданий и заложников.
16 февраля парламент Молдавии утвердил новое правительство.
Вошедший в него глава МИДа Нику Попеску сообщил, что оно не будет менять курс в отношениях с Россией.