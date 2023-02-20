На территории Турции произошли три сильных землетрясения.
Подземные толчки зафиксировали в 17.04 по времени UTC (20.04 мск) в девяти километрах от Антакьи в Турции и 75 километрах от сирийской Латакии. Очаг залегал на глубине двух километров. Землетрясение ощутили также в Ливане, Сирии, Израиле и на Кипре, сообщает РИА Новости
Как передает телеканал CNN Turk, стихийное бедствие среди прочего затронуло турецкую провинцию Хатай.
20 февраля в результате нового землетрясения в провинции Хатай на юго-востоке Турции разрушились дома, сообщает Anadolu. Землетрясение магнитудой 6,3 зафиксировано в понедельник на территории Антакьи, передаёт ТАСС
В районе Дефне в этой провинции в 20:04 по местному времени (совпадает с московским) произошло землетрясение магнитудой 6,4, уточнило управление по ликвидации последствий ЧС Турции, сообщает РБК
Землетрясение магнитудой 6,3 произошло в приграничном регионе Сирии и Турции, сообщает Европейский сейсмологический центр.
"Толчки ощущались на расстоянии более 400 километров примерно 30 миллионами человек в Турции, Ливане, Сирии, на Кипре, в Сирийской Арабской Республике и в Израиле", - говорится в сообщении европейского центра в Twitter.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил в понедельник о том, что удалось спасти более 114 тыс. человек после одного из самых мощных землетрясений в регионе за последние годы, передаёт interfax.ru
В частности, по данным "Анадолу", в зоне землетрясений с эпицентром в Кахраманмараше спасены 114 834 человека.
В результате землетрясений разрушены либо подлежат сносу 118 тыс. жилых построек.
Турецкий лидер также отметил, что 1 млн 684 тыс. жителей зоны бедствия обеспечены временным жильем.
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Турции в ночь на 6 февраля, за ним последовала серия эхо-толчков, магнитуда одного из которых составила 7,6. Эти подземные толчки привели к серьезным разрушениям и жертвам в стране, а также в соседней Сирии.
По данным "Анадолу", в Турции число жертв землетрясения достигло 41 156 человек.