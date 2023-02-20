Dnestr.TV

 
0

На территории Турции произошли три сильных землетрясения

На территории Турции произошли три сильных землетрясения

На территории Турции произошли три сильных землетрясения.

Подземные толчки зафиксировали в 17.04 по времени UTC (20.04 мск) в девяти километрах от Антакьи в Турции и 75 километрах от сирийской Латакии. Очаг залегал на глубине двух километров. Землетрясение ощутили также в Ливане, Сирии, Израиле и на Кипре, сообщает РИА Новости

Как передает телеканал CNN Turk, стихийное бедствие среди прочего затронуло турецкую провинцию Хатай.

20 февраля в результате нового землетрясения в провинции Хатай на юго-востоке Турции разрушились дома, сообщает Anadolu. Землетрясение магнитудой 6,3 зафиксировано в понедельник на территории Антакьи, передаёт ТАСС

В районе Дефне в этой провинции в 20:04 по местному времени (совпадает с московским) произошло землетрясение магнитудой 6,4, уточнило управление по ликвидации последствий ЧС Турции, сообщает РБК

Землетрясение магнитудой 6,3 произошло в приграничном регионе Сирии и Турции, сообщает Европейский сейсмологический центр.

"Толчки ощущались на расстоянии более 400 километров примерно 30 миллионами человек в Турции, Ливане, Сирии, на Кипре, в Сирийской Арабской Республике и в Израиле", - говорится в сообщении европейского центра в Twitter.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил в понедельник о том, что удалось спасти более 114 тыс. человек после одного из самых мощных землетрясений в регионе за последние годы, передаёт interfax.ru

В частности, по данным "Анадолу", в зоне землетрясений с эпицентром в Кахраманмараше спасены 114 834 человека.

В результате землетрясений разрушены либо подлежат сносу 118 тыс. жилых построек.

Турецкий лидер также отметил, что 1 млн 684 тыс. жителей зоны бедствия обеспечены временным жильем.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Турции в ночь на 6 февраля, за ним последовала серия эхо-толчков, магнитуда одного из которых составила 7,6. Эти подземные толчки привели к серьезным разрушениям и жертвам в стране, а также в соседней Сирии.

По данным "Анадолу", в Турции число жертв землетрясения достигло 41 156 человек.

  • Вчера, 19:54
  • DTV
  • Просмотров: 49
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • No comment: Пресс-конференция главы Госадминистрации г. ...
  • С 1 февраля в Приднестровье пенсии и пособия будут увел ...
  • Опубликован временный графики движения троллейбусов и а ...
  • В ПМР создадут группы оперативного реагирования по регу ...
  • В Бендерах некоторые маршрутки не вышли на рейсы
  • Обновлено Верховный Совет ПМР выступил с официальным за ...
  • «Золото» уже не черное: «Газпромнефть» открыла месторож ...
  • В Приднестровье будут обучать новой специальности социо ...
  • Серебрян обсудил с представителем Британии демилитариза ...
  • Крушение поезда в Огайо сравнили с чернобыльской катаст ...

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • No comment: Пресс-конференция главы Госадминистрации г. ...
  • С 1 февраля в Приднестровье пенсии и пособия будут увел ...
  • Опубликован временный графики движения троллейбусов и а ...
  • В ПМР создадут группы оперативного реагирования по регу ...
  • В Бендерах некоторые маршрутки не вышли на рейсы
  • Обновлено Верховный Совет ПМР выступил с официальным за ...
  • «Золото» уже не черное: «Газпромнефть» открыла месторож ...
  • В Приднестровье будут обучать новой специальности социо ...
  • Серебрян обсудил с представителем Британии демилитариза ...
  • Крушение поезда в Огайо сравнили с чернобыльской катаст ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна