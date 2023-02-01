Партия «Действие и солидарность» (PAS) провела 26 февраля заседание Национального политического совета РМ. Судя по фото, опубликованным представителями PAS в соцсетях, в мероприятии приняли участие президент Майя Санду и премьер-министр Дорин Речан.
На странице PAS в Facebook сообщили, что сегодня состоялось первое в этом году заседание Национального политического совета партии, пишет newsmaker.md.
«Обсудили приоритеты на 2023 год, как нам преодолеть кризисы и сосредоточиться на пути к восстановлению нашей страны. Депутаты, министры и члены PAS рассмотрели приоритетные направления: европейская интеграция и гармонизация национального законодательства с европейским, реформа юстиции, оборона и национальная безопасность, улучшение социальных услуг, особенно на региональном уровне, программы помощи бизнесу», — говорится в сообщении партии.
На заседании присутствовала бывший премьер-министр РМ, вице-председатель PAS Наталья Гаврилица.
«Сегодня Национальный политический совет обсуждает, как в нынешних условиях лучше и быстрее добиться хороших результатов для народа и страны. Вместе мы добьемся успеха», — написала она на своей странице в Facebook.
Судя по фото, опубликованным представителями PAS в соцсетях, в заседании совета также участвовали Санду и Речан.
Ранее, напомним, Речан заявил, что не является членом PAS, но принял бы предложение вступить в партию.
В комментарии NM пресс-секретарь PAS Адриана Влас сказала, что Речан не входит в партию. «Премьер-министра пригласили на заседание Национального политического совета, чтобы обсудить программу и приоритеты правительства на ближайший период», — пояснила она.
NM также обратился за комментарием в администрацию президента Молдовы, чтобы узнать, почему Санду участвовала в заседании политсовета PAS. Но ответ пока не пришел.
Напомним, в конце 2020 года Майя Санду выиграла президентские выборы в Молдове и вышла из партии «Действие и солидарность». Согласно Кодексу о выборах РМ, президент не может быть членом никакой партии.