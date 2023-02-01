Это первый официальный визит главы МИД Королевства в Украину со времени установления дипломатических отношений. Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с министром иностранных дел Королевства Саудовская Аравия принцем Файсалом бин Фарханом Аль Саудом.
"Это первый официальный визит главы МИД Королевства в Украину со времени установления дипломатических отношений. Рассчитываю на то, что он придаст новый импульс для дальнейшей активизации нашего взаимовыгодного диалога", - сообщил Зеленский в Telegram.
Эр-Рияд принял решение выделить Киеву гуманитарную помощь на сумму $410 млн. Об этом заявил, выступая в воскресенье на пресс-конференции в Киеве, глава МИД Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Трансляцию вел телеканал Al Ekhbariya, сообщает ТАСС.
"Королевство прилагает все усилия, чтобы облегчить страдания украинцев", - сказал саудовский министр. "Мы сосредоточены на том, чтобы облегчить последствия гуманитарного кризиса на Украине, поэтому король и наследный принц приняли решение направить в страну гуманитарную помощь на сумму $410 млн", - отметил он.
Как добавил глава МИД, Саудовская Аравия продолжает искать возможности мирного урегулирования кризиса на Украине. "Королевство заинтересовано в поддержке любых инициатив, которые будут способствовать снижению напряженности, а также достижению мира. Мы продолжим работать со всеми сторонами [конфликта] для поиска возможностей урегулирования этого кризиса", - сказал он.
Кроме того, как передает телеканал Al Sharq, Эр-Рияд и Киев подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий поставки нефтепродуктов на Украину.
Как сообщил в Telegram-канале глава офиса президента Украины Андрей Ермак, из этих средств на гуманитарную помощь направят $100 млн, на закупку нефтепродуктов - $300 млн.
Глава МИД Саудовской Аравии в воскресенье совершил первый визит на Украину с момента установления дипломатических отношений между странами. Находясь в Киеве, он встретился с Зеленским, главой его офиса Андреем Ермаком, а также министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.