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Сколько заработал "Шериф" за выход в 1/8 финала Лиги конференций

Сколько заработал "Шериф" за выход в 1/8 финала Лиги конференций
Фото: fc-sheriff.com

Победы "Шерифа" на европейской арене приносят ему не только репутационные, но и материальные дивиденды.

На этот раз копилка тираспольского клуба пополнится за счет выхода в 1/8 финала Лиги Конференций после прохода сербского "Партизана", передает moldfootball.com.

Согласно регламенту турнира, за это достижение клуб получит дополнительные 600 тысяч евро.

С учетом всего текущего евросезона, в первой половине которого "Шериф" заработал 5,49 миллиона евро, общий доход тираспольчан уже составляет 6,09 миллиона евро.

Сумма не является окончательной, так как не учитывает дополнительные доходы от маркетинговых и медиа выплат.
moldfootball.com
  • Вчера, 21:16
  • DTV
  • Просмотров: 43
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