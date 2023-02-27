Фото: открытые источники/ Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по итогам поездки в Нью-Йорк для участия в сессии Генассамблеи ООН, посвященной украинскому конфликту, пожаловался на Россию, напряженность в отношениях Китая и США, а также на отсутствие единства в мире и «накапливающиеся кризисы».
«Эти три дня в Нью-Йорке подтвердили старую поговорку о том, что ООН — это отличное зеркало состояния мира. Если посмотреть за пределы Украины, то становится ясно, что глобальные кризисы накапливаются, но глобальная реакция либо заблокирована, либо недостаточна. Не хватает лидерства и единства», — написал он в соцсетях, передает eadaily.com.
Боррель отметил, что российская спецоперация, а также напряженность в отношениях между Китаем и США «рвут ткань того, что мы называем „основанным на правилах международным порядком“».
При этом глава евродипломатии выразил уверенность, что многие страны в мире «видят потенциал в усилении роли ЕС». По его словам, эти государства отдают предпочтение Евросоюзу как противовесу Китаю, а также считают организацию более надежным и последовательным партнером, чем Соединенные Штаты.
«Они считают нас более приверженными международным нормам и многосторонней системе и более внимательными к интересам развивающегося мира», — считает Боррель.
Он напомнил, что «ни один другой партнер не предлагает более систематическую поддержку работе ООН», чем Евросоюз, но отметил, что в ближайшем будущем ЕС «должен быть более активным и внимательным к растущим потребностям и ожиданиям мира, полного кризисов».
ГА ООН ранее приняла подготовленную западными странами антироссийскую резолюцию о «принципах, лежащих в основе всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира на Украине». За резолюцию голосовала 141 страна, семь были против, 32 воздержались. Насколько можно судить по тексту, авторы придерживаются украинского взгляда на «справедливый мир».
В нем говорится, что «Генеральная Ассамблея призывает государства — члены (ООН) и международные организации удвоить поддержку дипломатических усилий по достижению всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира на Украине в соответствии с Уставом ООН». Резолюция требует от России немедленно вывести все свои вооруженные силы с территории Украины «в пределах ее международно признанных границ».