Великобритания и Евросоюз достигли соглашения об изменении протокола по Северной Ирландии, подписанного в рамках сделки по Brexit, которое позволит избежать появления барьеров внутри Соединенного Королевства. Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции в Виндзоре премьер-министр Соединенного Королевства Риши Сунак, передает ТАСС.
"Это соглашение обеспечивает беспрепятственное движение товаров внутри Соединенного Королевства", - сказал он, пояснив, что предназначенная для Ольстера продукция будет поступать в магазины региона "по новому - зеленому - коридору", а товары, предназначенные для ЕС, - "по отдельному - красному - коридору". "Это означает, что если какие-то продукты доступны на полках супермаркетов в Великобритании, то они доступны на полках супермаркетов в Северной Ирландии", - добавил Сунак.
При этом, пояснил премьер-министр, соглашение, получившее название "Виндзорская концепция", подразумевает, что Ассамблея (парламент) Северной Ирландии будет обладать правом выразить несогласие с нормами европейского законодательства, если они покажутся местным депутатам несправедливыми, после чего правительство Великобритании может наложить на них вето. Таким образом, по словам Сунака, новый протокол по Северной Ирландии должен обеспечить жителям Ольстера возможность самим определять применяющееся в регионе законодательство.
Согласно британским политическим обозревателям, включение этого положения в итоговый документ должно удовлетворить юнионистов в Северной Ирландии, которые были недовольны распространением на Ольстер правил Евросоюза даже после выхода королевства из состава сообщества. "Виндзорская концепция" - поворотный пункт для людей в Северной Ирландии. Она сохраняет баланс, заложенный в "Соглашении страстной пятницы" (Белфастское мирное соглашение - прим. ТАСС)", - сказал Сунак.
Он добавил, что соглашение разработано, чтобы обеспечить "стабильность в Северной Ирландии", защитить "обычных людей и бизнес" и убрать барьеры. Новый протокол, в частности, предоставит большую свободу правительству Великобритании при реализации налоговой политики в регионе. Ныне действующие нормативы ЕС в Северной Ирландии не позволяют Лондону синхронизировать свою ставку НДС с Ольстером и при этом вынуждают правительство королевства согласовывать с нормами Евросоюза налоговые льготы жителям региона и размер финансовой помощи местным предприятиям.
Отмена правил ЕС Сунак также рассказал, что Великобритания и Евросоюз достигли соглашения по медицинским препаратам. Теперь лекарства, одобренные для использования британским регулятором, будут автоматически доступны в каждой аптеке и больнице в Северной Ирландии. Кроме того, в регионе будут применяться те же акцизы на алкоголь, что и в остальных частях Соединенного Королевства. Предполагается, что нововведения будут вступать в силу постепенно в течение нескольких месяцев, некоторые из них - не раньше 2024 года.
"Законодательство ЕС в рамках концепции будет применяться в Северной Ирландии лишь в минимально необходимом объеме, чтобы избежать появления жесткой границы с Ирландией и позволить североирландским компаниям иметь доступ к рынку ЕС", - заявил Сунак.
В то же время не до конца проясненным остается вопрос разрешения возможных противоречий при имплементации протокола по Северной Ирландии. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции с Сунаком подчеркнула, что споры будут решаться в суде ЕС. В британском же правительстве уточнили, что любые разногласия по новому положению о праве вето "будут решаться посредством независимого арбитража".
Судьба документа Сунак отметил, что документ будет вынесен на голосование в парламенте Великобритании. Политические обозреватели в королевстве выразили мнение, что часть сторонников наиболее "жесткого Brexit" в рядах правящей Консервативной партии Великобритании может не принять сделку из-за сохранения ряда нормативов ЕС в договоре, однако ввиду поддержки соглашения со стороны лейбористов это не должно повлиять на судьбу всего документа.
По их мнению, наиболее важной станет позиция Демократической юнионистской партии (ДЮП) в Северной Ирландии, которая ранее своим отказом входить в состав местного кабмина парализовала работу региональных властей именно по причине недовольства предыдущим протоколом. В то же время сам Сунак в случае, если значительное число его однопартийцев выступит против "Виндзорской концепции", рискует потерять поддержку консерваторов в преддверии парламентских выборов, которые должны состояться не позднее января 2025 года, и тем самым расколоть тори.
Североирландский вопрос Согласно торговому соглашению, заключенному в декабре 2020 года между ЕС и Великобританией, Северная Ирландия, покинувшая Евросоюз в составе королевства, осталась членом таможенного союза сообщества. Этот двойной статус позволил избежать появления границы между Ольстером и Ирландией ради сохранения Белфастского соглашения, которое положило конец вооруженному противостоянию между протестантами-юнионистами и католиками-националистами в регионе, однако потребовал ввести контрольные процедуры в североирландских портах для транспортировки ряда товаров из других частей Соединенного Королевства.
Из-за многочисленных бюрократических сложностей поставки многих видов продукции в Северную Ирландию были существенно затруднены, что вызвало недовольство местного населения и сделало невозможным формирование регионального правительства по итогам прошлогодних выборов после демарша со стороны проигравшей ДЮП. От условий сделки между Лондоном и Брюсселем зависит то, разрешится ли или только усугубится очередной политический кризис в Ольстере.