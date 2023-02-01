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12 образовательных учреждений ПМР получили письма о минировании

12 образовательных учреждений ПМР получили письма о минировании

В минувшие праздничные и выходные дни, с 23 по 25 февраля, в 12 образовательных учреждений республики по электронной почте пришли анонимные сообщения. Письма с угрозами взорвать здание получили 6 учебных заведений, расположенных в столице, 3 – в Каменском районе, по одному – в городах Днестровск и Бендеры, 1 – в Рыбницком районе, сообщает пресс-центр МВД ПМР.

Объекты были оцеплены сотрудниками милиции. Там работали экстренные службы. Специалисты обследовали каждое здание и прилегающую территорию. Каких-либо взрывных устройств не обнаружили.

Правоохранители ведут розыск подозреваемых. Согласно ст. 205 УК ПМР «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма», злоумышленникам грозит до 5 лет лишения свободы.
  • Вчера, 21:31
  • DTV
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