В минувшие праздничные и выходные дни, с 23 по 25 февраля, в 12 образовательных учреждений республики по электронной почте пришли анонимные сообщения. Письма с угрозами взорвать здание получили 6 учебных заведений, расположенных в столице, 3 – в Каменском районе, по одному – в городах Днестровск и Бендеры, 1 – в Рыбницком районе, сообщает пресс-центр МВД ПМР.
Объекты были оцеплены сотрудниками милиции. Там работали экстренные службы. Специалисты обследовали каждое здание и прилегающую территорию. Каких-либо взрывных устройств не обнаружили.
Правоохранители ведут розыск подозреваемых. Согласно ст. 205 УК ПМР «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма», злоумышленникам грозит до 5 лет лишения свободы.