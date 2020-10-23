Сегодня министру здравоохранения Кристине Албул о работе в прошлом году отчитались руководители Бендерской и Днестровской горбольниц, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Как сообщил главный врач Бендерской горбольницы Александр Привалов, учреждение представляет собой многопрофильный стационар на 495 коек и консультативную поликлинику. Численность обслуживаемого населения свыше 100 тысяч человек (с учётом близлежащих сёл). Наблюдается снижение рождаемости (524) и уменьшение естественного прироста населения. В структуре заболеваемости преобладают инфекционные и паразитарные заболевания, новообразования и болезни крови.
По словам руководителя, на протяжении нескольких лет в учреждении остаётся сложной ситуация с укомплектованностью врачами и средним медицинским персоналом. Особая потребность в хирургах, психиатрах, кардиологах. В 2022 году 25 врачей и 49 работников из числа среднего медперсонала прошли курсы повышения квалификации.
Большая нагрузка возложена на консультативную поликлинику при больнице. За 2022 год её посетили 197 231 человек, это 795 посещений в смену. На диспансерном учёте состоит более 13 тысяч больных. Функционирует дневной стационар, рассчитанный на 20 коек. Лечение в нём получили 350 человек. Более 11 тысяч человек были госпитализированы.
В условиях больницы за 2022 год было проведено 1 671 оперативное вмешательство – их количество возросло по сравнению с предыдущими годами, 30% из всех операций прошли в экстренном порядке.
Как отметил Александр Привалов, и в дальнейшем в больнице будут работать над совершенствованием качества и доступности медицинской помощи, переоснащением новым оборудованием ряда отделений, повышением профессионального уровня медицинских работников.
Министр обратила внимание на планирование в части доходов от платных услуг – необходимо учитывать, что уже три года учреждения работают в условиях пандемии. В целом работа больницы была оценена удовлетворительно.
В структуру Днестровской горбольницы входит: стационар вместимостью 76 коек, поликлиника, сеть СВА и ФАП. Количество обслуживаемого населения составляет свыше 21 тысячи человек, сообщила главный врач учреждения Ирина Танасиенко.
Помощь гражданам оказывают 29 врачей и 101 медработник среднего звена. Отмечается кадровый дефицит врачебного и среднего медицинского персонала. Однако все сотрудники учреждения постоянно повышают свой квалификационный уровень.
Как рассказала главный врач больницы, в 2022 году отмечен рост посещений амбулаторно-поликлинической сети. В среднем нагрузка на участкового терапевта составляет 12,8 посещений в сутки.
В структуре заболеваемости населения лидируют болезни органов дыхания, заболевания кожи и подкожной клетчатки, затем следуют болезни костно-мышечной системы у взрослых, у детей – органов пищеварения. Среди причин смертности преобладают болезни системы кровообращения, злокачественные новообразования и прочие заболевания.
В прошлом году зафиксировано снижение смертности. На протяжении последних трёх лет в районе обслуживания ЛПУ не зарегистрированы случаи детской смертности. Также отмечено уменьшение числа выхода на инвалидность среди лиц трудоспособного возраста.
На диспансерном учёте по болезни состоит 23,8% населения, из них 98,8% прошли осмотры. Отмечена и своевременная постановка беременных женщин на учёт, показатель составил 90,4%.
По госпрограмме на лечение за пределами республики от обслуживаемого района было направлено 45 человек.
В планах руководства – и далее повышать качество медицинских услуг, увеличивать охват населения профилактическими мероприятиями.