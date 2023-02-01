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ГТК ПМР о ситуации на белорусско-польской границе

ГТК ПМР о ситуации на белорусско-польской границе

Государственный таможенный комитет ПМР обращает внимание экономических агентов Приднестровья на изменившиеся условия перемещения грузового автотранспорта через белорусско-польскую границу.

Польское погранведомство проинформировало белорусскую сторону о том, что с 21:00 21 февраля (по белорусскому времени) в польском пункте пропуска Кукурыки ограничено движение фур, за исключением зарегистрированных в государствах-членах ЕС, Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ).

Таким образом, польский пункт пропуска «Кукурыки» закрылся не только для белорусских фур, но и для большегрузов из Молдовы, Казахстана, Узбекистана, Грузии и других стран, которые не зарегистрированы на территории ЕС.

Для легкового транспорта остается только пункт пропуска — Тересполь (с белорусской стороны — Брест).

Ранее, 10 февраля этого года, Польша закрыла пункт пропуска «Бобровники» (со стороны Гродненской области «Берестовица»).

ГТК ПМР рекомендует учитывать данную информацию при планировании пересечения границы.
  • Вчера, 22:27
  • DTV
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