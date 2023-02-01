Государственный таможенный комитет ПМР обращает внимание экономических агентов Приднестровья на изменившиеся условия перемещения грузового автотранспорта через белорусско-польскую границу.
Польское погранведомство проинформировало белорусскую сторону о том, что с 21:00 21 февраля (по белорусскому времени) в польском пункте пропуска Кукурыки ограничено движение фур, за исключением зарегистрированных в государствах-членах ЕС, Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ).
Таким образом, польский пункт пропуска «Кукурыки» закрылся не только для белорусских фур, но и для большегрузов из Молдовы, Казахстана, Узбекистана, Грузии и других стран, которые не зарегистрированы на территории ЕС.
Для легкового транспорта остается только пункт пропуска — Тересполь (с белорусской стороны — Брест).
Ранее, 10 февраля этого года, Польша закрыла пункт пропуска «Бобровники» (со стороны Гродненской области «Берестовица»).
ГТК ПМР рекомендует учитывать данную информацию при планировании пересечения границы.