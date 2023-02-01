Экологическое разрешение Рыбницкого металлургического завода вновь было продлено. Такое решение приняла в понедельник, 27 февраля, Комиссия по чрезвычайным ситуациям.
Документ позволяет заводу работать и ввозить металлолом из ЕС, сообщает Noi.md со ссылкой на jurnal.md.
Агентство по охране окружающей среды в течение одного рабочего дня с момента подачи заявления Рыбницким металлургическим заводом выдаст разрешительный акт на выброс загрязняющих веществ в атмосферу из стационарных источников сроком действия до 31 марта 2023 года.
КЧС также продлила срок действия природоохранного разрешения в отношении обращения с отходами сроком действия до 31 марта 2023 года.
Рыбницкий металлургический завод выполнит обязательство по отчетности по отходам через SIA MD до 30 апреля 2023 года.