Япония в рамках очередного пакета санкций против России ввела индивидуальные ограничения, включающие заморозку активов в случае обнаружения, против 48 лиц, 73 организаций и отдельно Росбанка. Кроме того, против 21 организации, в том числе ЧВК "Вагнер", введены экспортные ограничения.
Список индивидуальных санкций поделен на две части, одна из которых касается отдельно лиц из Крыма, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, передает ТАСС.
В первой части списка (39 человек), в частности, значатся заместитель министра обороны Виктор Горемыкин, глава концерна "Калашников" Алан Лушников, начальник Управления президента РФ по обеспечению деятельности Госсовета Александр Харичев, его заместитель Борис Рапопорт, Турпал-Али Ибрагимов, названный родственником главы Чечни Рамзана Кадырова, 27 сотрудников главного вычислительного центра Вооруженных сил Российской Федерации, а также 4 командира из этого подразделения, лидеры "Русского имперского легиона" Денис Гариев и "Русского имперского движения" Станислав Воробьев, глава компании "Чартер грин лайт" Алексей Маляревич.
Во второй части списка (9 человек) указаны глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко, Владимир Бобрищев из Херсона, командир батальона "Беркут" в Херсоне Геннадий Гаркуша, Владимир Липандин, ранее руководивший полицией в Херсоне, заместитель министра культуры, спорта и молодежи ЛНР Виталий Носков, заместитель главы министерства связи ДНР Денис Курашов, бывший министр доходов и сборов ДНР Дмитрий Шмелев, министр промышленности и торговли ЛНР Тимур Саматов, а также глава Минэнерго ЛНР Константин Завизенов.
Заморозка активов и экспортные ограничения В список организаций (73 пункта), чьи активы в случае обнаружения будут заморожены, вошли в том числе НПО "Квант", судостроительный завод "Вымпел", МКБ "Факел" имени академика П. Д. Грушина, ОАО "Радиоавионика", АО "Равенство", Петровский электромеханический завод "Молот", АО "Северный пресс", Саратовский радиоприборный завод, Завод им. Кулакова, АО "Электротяга", Ростовский вертолетный производственный комплекс, Улан-Удэнский авиационный завод, "Балтийский завод", "Адмиралтейские верфи", ЦКБ МТ "Рубин", Центр судоремонта "Звездочка" (ранее против него были введены и экспортные ограничения), АО "Судоэкспорт" компании "Лахта парк", "Лахта плаза". Аналогичные меры вводятся в отношении Росбанка.
В перечне из 21 организации, в отношении которой вводятся экспортные ограничения, указаны, в частности, ЧВК "Вагнер", Федеральный центр двойных технологий "Союз", компания "Миландр", Институт физики полупроводников им. А. В. Ржанова СО РАН, холдинг "Росэлектроника", Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт), Институт физики твердого тела РАН, Научно-производственая компания "Оптолинк", Физико-технологический институт им. К. А. Валиева.
Запрет на экспорт беспилотников пока не принят Параллельно с индивидуальными санкциями и ограничениями в отношении компаний и организаций Токио обычно вводит запрет на экспорт некоторых товарных категорий. Это планируется сделать и в рамках нынешнего санкционного пакета, однако, как отметило Министерство экономики, торговли и промышленности Японии, детали определят позднее.
Ограничения на экспорт товаров в РФ коснутся, скорее всего, беспилотников. Японский премьер-министр Фумио Кисида анонсировал такие санкции на онлайн-саммите Группы семи 25 февраля.