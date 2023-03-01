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Во Флориде сошел с путей поезд с пропаном

Во Флориде сошел с путей поезд с пропаном
Фото: Кадр видео YouTube / 10 Tampa Bay. Сошедший с путей поезд с пропаном во Флориде.

В округе Манати штата Флорида с рельсов сошел поезд, перевозивший тысячи галлонов пропана, сообщает rbc.ru.

Несколько вагонов состава опрокинулись. По данным пожарной службы района Южный Манати, в одном из них находилось 30 тыс. галлонов пропана (около 113 литров).

В результате происшествия никто не пострадал, утечек не выявлено. Эвакуацию в районе не объявляли, но она может начаться, если возникнет риск для местных жителей во время выкачивания пропана из опрокинутых вагонов.

Ранее в феврале в районе города Восточная Палестина, у границы штатов Огайо и Пенсильвания, с рельсов сошли 50 вагонов товарного поезда. Примерно в 20 из них находились опасные химические вещества, включая винилхлорид (производное от этилена, взрывоопасен и при горении выделяет токсичные вещества).

После опрокидывания вагонов произошел пожар. В близлежащем населенном пункте объявили эвакуацию жителей. О пострадавших и погибших не сообщалось.


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