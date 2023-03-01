Dnestr.TV

 
0

Тираспольчанин, причастный к ложным сообщениям о минировании зданий, привлечён к уголовной ответственности

Тираспольчанин, причастный к ложным сообщениям о минировании зданий, привлечён к уголовной ответственности
Фото: открытые источники

В Главном следственном управлении СК ПМР завершено расследование уголовного дела по фактам ложных сообщений о готовящихся взрывах в различных учебных заведениях Тирасполя и Бендер, которые поступали в апреле прошлого года.

Личность анонимного отправителя установили оперативным путём. В совершении указанных противоправных действий обвиняется 18-летний тираспольчанин - в тот период ещё несовершеннолетний учащийся одной из столичных школ, сообщает пресс-служба Следственного комитета Приднестровья.

По данным следствия, молодой человек создал текстовое сообщение, содержащее сведения об установлении взрывного устройства и намерении привести его в действие, и рассылочным способом в период с 8 по 11 апреля 2022 года направлял на адреса электронных почт образовательных учреждений. Поступившая информация была воспринята администрацией учебных заведений, как реальная опасность гибели людей. Соответственно были задействованы силы и средства правоохранительных органов: специалистами досконально осматривались здания и прилегающая к ним территория. Все сообщения, как уже известно, являлись ложными.

В результате вышеуказанных противоправных действий обвиняемого была дезорганизована работа органов власти и охраны правопорядка, отвлечены силы и средства правоохранительных органов и служб, призванных оказывать в чрезвычайных ситуациях помощь гражданам, понесены расходы, связанные с выездами на осмотры всех зданий.

Помимо этого, в тексте отправленного им сообщения содержались слова и выражения явной национально-враждебной направленности. Этот факт был подтверждён проведённой в ходе следствия лингвистической экспертизой.

Действия обвиняемого орган предварительного следствия квалифицировал по двум статьям Уголовного кодекса ПМР: ст. 205 (Заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, создающем опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба, наступления иных общественно опасных последствий), ч.2 ст.276 (Публичные призывы к осуществлению экстремисткой деятельности, совершённые с использованием глобальной сети Интернет).

В ходе оперативно следственных мероприятий в мобильном телефоне обвиняемого были обнаружены электронные файлы, свидетельствующие о его причастности к совершению инкриминируемого преступления.

Уголовное дело находится на судебном рассмотрении.
  • Сегодня, 11:06
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • No comment: Пресс-конференция главы Госадминистрации г. ...
  • Опубликован временный графики движения троллейбусов и а ...
  • Обновлено Верховный Совет ПМР выступил с официальным за ...
  • «Золото» уже не черное: «Газпромнефть» открыла месторож ...
  • В Приднестровье будут обучать новой специальности социо ...
  • Серебрян обсудил с представителем Британии демилитариза ...
  • Крушение поезда в Огайо сравнили с чернобыльской катаст ...
  • Двойника Зеленского нашли в польском сюжете про визит Б ...
  • В Бендерах организована встреча Президента ПМР с дейст ...
  • "Пивные грабители" понесут наказание

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • No comment: Пресс-конференция главы Госадминистрации г. ...
  • Опубликован временный графики движения троллейбусов и а ...
  • Обновлено Верховный Совет ПМР выступил с официальным за ...
  • «Золото» уже не черное: «Газпромнефть» открыла месторож ...
  • В Приднестровье будут обучать новой специальности социо ...
  • Серебрян обсудил с представителем Британии демилитариза ...
  • Крушение поезда в Огайо сравнили с чернобыльской катаст ...
  • Двойника Зеленского нашли в польском сюжете про визит Б ...
  • В Бендерах организована встреча Президента ПМР с дейст ...
  • "Пивные грабители" понесут наказание
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна