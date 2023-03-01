В Главном следственном управлении СК ПМР завершено расследование уголовного дела по фактам ложных сообщений о готовящихся взрывах в различных учебных заведениях Тирасполя и Бендер, которые поступали в апреле прошлого года.
Личность анонимного отправителя установили оперативным путём. В совершении указанных противоправных действий обвиняется 18-летний тираспольчанин - в тот период ещё несовершеннолетний учащийся одной из столичных школ, сообщает пресс-служба Следственного комитета Приднестровья.
По данным следствия, молодой человек создал текстовое сообщение, содержащее сведения об установлении взрывного устройства и намерении привести его в действие, и рассылочным способом в период с 8 по 11 апреля 2022 года направлял на адреса электронных почт образовательных учреждений. Поступившая информация была воспринята администрацией учебных заведений, как реальная опасность гибели людей. Соответственно были задействованы силы и средства правоохранительных органов: специалистами досконально осматривались здания и прилегающая к ним территория. Все сообщения, как уже известно, являлись ложными.
В результате вышеуказанных противоправных действий обвиняемого была дезорганизована работа органов власти и охраны правопорядка, отвлечены силы и средства правоохранительных органов и служб, призванных оказывать в чрезвычайных ситуациях помощь гражданам, понесены расходы, связанные с выездами на осмотры всех зданий.
Помимо этого, в тексте отправленного им сообщения содержались слова и выражения явной национально-враждебной направленности. Этот факт был подтверждён проведённой в ходе следствия лингвистической экспертизой.
Действия обвиняемого орган предварительного следствия квалифицировал по двум статьям Уголовного кодекса ПМР: ст. 205 (Заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, создающем опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба, наступления иных общественно опасных последствий), ч.2 ст.276 (Публичные призывы к осуществлению экстремисткой деятельности, совершённые с использованием глобальной сети Интернет).
В ходе оперативно следственных мероприятий в мобильном телефоне обвиняемого были обнаружены электронные файлы, свидетельствующие о его причастности к совершению инкриминируемого преступления.
Уголовное дело находится на судебном рассмотрении.