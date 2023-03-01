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Запрет на вылов европейского сома отменен

Запрет на вылов европейского сома отменен

На заседании Верховного Совета парламентарии во втором окончательном чтении поддержали инициативы Правительства, касающиеся рыболовства. Разработанный механизм позволит отменить запрет на вылов сома европейского из вод Днестра, а также установить правовое регулирование в области рыболовства, сохранения водных ресурсов Приднестровья и ввести платежи за их использование, передает пресс-служба Правительства ПМР.

Напомним, на территории Приднестровья более 15 лет действовал запрет на ловлю европейского сома. Теперь рыбалку разрешат в период с 1 июля по 30 сентября, исключительно в выходные дни (суббота, воскресенье) в светлое время суток. Количество, размер пойманной рыбы и место ее добычи также ограничены. Один человек вправе выловить одного сома европейского в неделю длиной не менее 70 сантиметров. Рыбачить можно только на определенных участках реки Днестр – от моста шоссе Полтава-Кишинев вниз по течению, включая проток Турунчук, до границы с Украиной.

Следует отметить, для добычи сома необходимо получить специальное разрешение, за которое будет взиматься плата. Разрешение для осуществления любительского и спортивного рыболовства с берега и рыболовных плавсредств на европейского сома выдается на весь указанный период, разовые – не предусматриваются. Его стоимость была установлена в размере 1620 рублей. Эта сумма в полном объеме будет зачисляться в республиканский экологический фонд и направляться на сохранение, восстановление и рациональное использование водных биологических ресурсов.

Настоящий Закон вступит в силу с 1 июня 2023 года.
  • Сегодня, 22:14
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