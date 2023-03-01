На заседании Верховного Совета парламентарии во втором окончательном чтении поддержали инициативы Правительства, касающиеся рыболовства. Разработанный механизм позволит отменить запрет на вылов сома европейского из вод Днестра, а также установить правовое регулирование в области рыболовства, сохранения водных ресурсов Приднестровья и ввести платежи за их использование, передает пресс-служба Правительства ПМР.
Напомним, на территории Приднестровья более 15 лет действовал запрет на ловлю европейского сома. Теперь рыбалку разрешат в период с 1 июля по 30 сентября, исключительно в выходные дни (суббота, воскресенье) в светлое время суток. Количество, размер пойманной рыбы и место ее добычи также ограничены. Один человек вправе выловить одного сома европейского в неделю длиной не менее 70 сантиметров. Рыбачить можно только на определенных участках реки Днестр – от моста шоссе Полтава-Кишинев вниз по течению, включая проток Турунчук, до границы с Украиной.
Следует отметить, для добычи сома необходимо получить специальное разрешение, за которое будет взиматься плата. Разрешение для осуществления любительского и спортивного рыболовства с берега и рыболовных плавсредств на европейского сома выдается на весь указанный период, разовые – не предусматриваются. Его стоимость была установлена в размере 1620 рублей. Эта сумма в полном объеме будет зачисляться в республиканский экологический фонд и направляться на сохранение, восстановление и рациональное использование водных биологических ресурсов.
Настоящий Закон вступит в силу с 1 июня 2023 года.