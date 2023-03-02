В Приднестровье расширили перечень профессий дуального образования. Как отметили на заседании Правительства, сегодня особое внимание уделяется совершенствованию системы среднего профобразования и подготовке квалифицированных рабочих кадров. Уклон сделан на реальные потребности рынка труда.
Один из наиболее эффективных способов качественной подготовки специалистов – это практико-ориентированное обучение. В Приднестровье его реализовывают с 2020 года при поддержке Торгово-промышленной палаты. Только за прошлый год по такой системе обучили 465 человек по 13 специальностям. За этот период практико-ориентированное образование показало положительную динамику и вызвало позитивный отклик населения, сообщает пресс-служба Правительства ПМР.
«Заинтересованы не только выпускники школ, но и люди старшего поколения, у которых была другая специальность. В более короткий срок они могут переквалифицироваться и получить новую специальность, одновременно работая на предприятии», – подчеркнула замминистра просвещения Наталья Солдатова.
В этом году было принято решение расширить спектр профессий и специальностей практико-ориентированного обучения. В перечень включены новые образовательные программы по подготовке кадров для пищевой промышленности и сельского хозяйства – повар и агроном. Обучение будет проходить на базе Тираспольского техникума коммерции и Тираспольского аграрно-технического колледжа.
Кроме того, в госзаказ на подготовку кадров на 2023-2024 учебный год включат 75 бюджетных мест. Их распределят в равном количестве по 5 специальностям. Среди них: «Мехатроника в отрасли сельского хозяйства», «Мехатроника в мелиорации», «Монтаж и техническая эксплуатация автоматизированных систем ЖКХ», «Агрономия» и «Повар».