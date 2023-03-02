Траурные мероприятия в память о погибших в Дубоссарах провели в селе Парканы. Воспитанники школы-интерната и первой школы, работники сельсовета возложили цветы и зажгли свечи на сельском Мемориале Славы, сообщает novostipmr.com
На митинге-реквиеме к собравшимся обратился командир инженерно-саперного батальона в 1989-2005 гг. Игорь Дудкевич. Он провёл параллели между событиями 31-летней давности и сегодняшней ситуацией вокруг Приднестровья.
«Когда подошло 2 марта, стало понятно, что надо очень серьёзно готовиться к отражению агрессии. К сожалению, многие простые люди поддались на агитацию, что приднестровцы – это другие совсем, что с ними нельзя найти общий язык. Хотя мы знаем, что всё с точностью до наоборот. Сегодня раскручивается, наводится страх, что Приднестровье собирается на кого-то нападать. Всё это глубоко неправда, приднестровцам сегодня нужно сохранять спокойствие, ни в коем разе не поддаваться агитации, которая идёт со стороны. Вот эти протесты на площадях Кишинёва показали, что они друг с другом не могут разобраться, друг друга называют сепаратистами», – сказал он.
«Важно принимать участие в подобных акциях, потому что мы должны помнить об этих важных исторических событиях и не допускать их повторения», – отметил в интервью журналистам старшеклассник из СШ № 1 с. Парканы Максим Голуб.
В Парканах акцию «Свеча памяти» провели впервые.
В Приднестровье 2 марта скорбная дата. В этот день 31 год назад началась полномасштабная агрессии Республики Молдова. В начале 90-х город Дубоссары стал одной из стратегических целей для силовиков Молдовы: захват города и перекрытие основной трассы Тирасполь – Каменка позволили бы очень быстро разделить Приднестровье на две части. Молдова начала эти попытки в ноябре 1990-го и постоянно наращивала агрессию, вынудив дубоссарцев создавать оборонительные отряды.
В 1992-м случилось то, из-за чего 2 марта стали неофициально называть «Чёрным мэрцишором». В ночь с 1-го на 2-е марта в результате провокации спецслужб Молдовы был тяжело ранен (он умер в больнице) первый начальник дубоссарского ОВД Игорь Сипченко. Днём 2 марта крупный отряд спецназа Молдовы перешел через Днестр, напал на военный городок 14-й армии СНГ (с 1 апреля 1992 г. перешла под юрисдикцию России) в пригороде Дубоссар Кочиерах и захватил склады с оружием. Командование 14-й армии получило приказ не вмешиваться.
На помощь пришли подразделения республиканской гвардии Приднестровья. Они заняли несколько зданий в военном городке и защитили семьи офицеров. 3 марта к военному городку прибыл отряд гвардии ПМР из Тирасполя, который организовал эвакуацию гражданских. Во время этой спасательной операции боевики Молдовы открыл огонь, в результате погибли 4 приднестровских гвардейца.
Боевые действия между боевиками Молдовы и силами самообороны Приднестровья продолжались до 29 июля 1992 года, когда в Приднестровье прибыли российские миротворцы, создавшие условия для мирного переговорного процесса по урегулированию молдо-приднестровского конфликта.