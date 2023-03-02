На прошедшем 2 марта заседании высшего органа исполнительной власти члены Правительства утвердили новый перечень медицинских услуг, осуществление которых возможно индивидуальными предпринимателями. Разработанный механизм представила профильный министр Кристина Албул, передаёт пресс-служба Правительства.
Согласно Закону «О частной медицинской деятельности в ПМР» частнопрактикующие врачи, фельдшеры и медсестры могут оказывать медицинские услуги, включая массаж и уход за больными, без учреждения юридического лица.
Для осуществления деятельности необходимо иметь диплом о высшем или средне-специальном медицинском образовании, квалификационную категорию первой степени и опыт работы в системе здравоохранения не менее семи лет, а также зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя и получить соответствующую лицензию.
Министерство здравоохранения разработало документ, регламентирующий новый перечень врачебных услуг, которые могут оказывать частнопрактикующие специалисты.
Данный список был сформирован в соответствии с Законом ПМР «Об основах охраны здоровья граждан». Следует отметить, был расширен не только спектр медицинских услуг, но и категории лиц, оказывающих их. Как пояснила профильный министр, в реестр добавили диетологию, гомеопатию, мануальную терапию, рефлексотерапию, традиционную диагностику. Предоставлять медицинскую помощь в частном порядке теперь смогут индивидуальные предприниматели, работающие как по патенту, так и по упрощенной системе налогообложения.
В связи с тем, что действующий сегодня перечень медуслуг, которые могут оказываться по патенту при наличии специальной подготовки, не распространяет свое действие на ИП, работающих в качестве самозанятых и по упрощенной системе налогообложения, члены Правительства признали его утратившим силу.
Принятие нового перечня медуслуг обусловлено необходимостью создания условий для осуществления различных видов частной медицинской практики индивидуальными предпринимателями и развития малого бизнеса.