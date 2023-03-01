В соответствии с разработанным планом реконструкции города скоро в Бендерах появится еще два новых сквера, а в каждом микрорайоне – своя зона отдыха. А несколько зданий из числа советских обновят и перестроят. Как сообщил официальный сайт госадминистрации Бендер, речь об этом шла на заседании градостроительного совета.
Строить сквер на улице Бендерского восстания на пустыре возле семейных общежитий начнут уже в марте. Парк займет почти два квартала. В нем разобьют клумбы, установят скамейки, оборудуют детский городок и площадку для воркаута. А специально для встречи Нового года в новом сквере высадят многометровую ель.
Еще одну зону отдыха оборудуют в районе Липкан по улице Энгельса. Здесь тоже сделают спортивную и детскую площадки. Установят скамейки и светильники.
«Особенность данного пространства - необычное расположение пешеходных связей, которые взяты за основу тех, что имеются, и дополнены геометрически и фигурно. Так что этот объект кажется не стесненным, а более расширенным, удобным для отдыха и для создания атмосферы, в которой дети могли бы играть и заниматься спортом», – рассказал помощник главного архитектора города Бендеры Игорь Швыдкий.
Планируют в Бендерах и обновить несколько зданий, построенных еще в советский период. Одно из них, на углу улиц Ленина и Советской, спроектировал известный советский архитектор Валентин Меднек. Когда-то на первом этаже этого здания располагался большой промтоварный магазин, а сейчас там находится банк.
«Вопрос, который затрагивает внешнюю сторону этого объекта, – это фасады, которые предполагается изменить в той же технике отделки послевоенного периода, с сохранением цветового решения. И приоритет, конечно, чтобы объект обрел тот вид по цветовому решению, по масштабности, по соотношению деталей своих ближе к оригиналу», – добавил Игорь Швыдкий.
Изменится и фасад нескольких корпусов швейной фабрики «Вестра», на улицах Калинина и Лазо. На первом этаже промышленных зданий планируют открыть кофейню и магазины. Здесь появятся витрины и навесы.