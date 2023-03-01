В Тираспольском юридическом институте МВД ПМР помимо участковых и оперативников теперь будут готовить криминалистов, следователей и таможенников.
С этого года к существующим добавились три специальности «Судебная экспертиза», «Таможенное дело» и «Следственная деятельность», сообщает пресс-служба МВД ПМР
Нововведение – инициатива руководства МВД. Специалисты стране нужны, а в Приднестровье до сих пор их не готовили. Теперь будут в ТЮИ.
Получить профессии криминалиста и следователя можно только очно. Учиться пять лет, притом придётся примерить курсантскую форму.
Таможенником можно стать и заочно. Правда, срок обучения увеличится на год. Если на вступительных экзаменах баллов на бюджет не добрать, в этом случае спасёт договор на получение образования на платной основе.
Кратко об учебном процессе. Первые два года будут посвящены общеправовым дисциплинам. Специализация начнётся с третьего курса. Курсантов-криминалистов будут обучать сотрудники Департамента судебных экспертиз МВД. Будущие следователи о тонкостях профессии узнают от действующих асов уголовного права. Таможенников будут учить специалисты-практики из ГТК.
На бюджет в ТЮИ в 2023 году могут рассчитывать 120 человек. На новые профессии преподаватели ожидают немалый конкурс. Ни криминалистов, ни специалистов для ГТК в республике до этого не готовили.
Желающим получить интересную востребованную профессию надо спешить. Приёмная кампания уже началась.
sl3Напомним, Тираспольский юридический институт МВД ПМР проводит набор курсантов (будущих участковых, сотрудников уголовного розыска, следователей, криминалистов, таможенников).
Преимущества: – обучение на бюджетной основе; – отсрочка от воинского призыва на время обучения и дальнейшей службы в ОВД ПМР; – здоровье учащихся под надёжной защитой врачей Медицинского управления МВД ПМР; – обеспечение форменным обмундированием, трёхразовым питанием и денежным довольствием; – бесплатное обучение автоделу (категории «В»); – после окончания вуза гарантировано трудоустройство с присвоением первого офицерского звания; – диплом о высшем образовании уровня «специалитет».
Приём на обучение на основании вступительных испытаний по предметам:
• «Физическая подготовка», • «Обществознание», • «Родной язык» (рус., укр., молд.) – засчитывается оценка из аттестата или результат ЕГЭ.
Оформление личных дел проводится в отделах кадров территориальных подразделений МВД (по месту жительства) или в ТЮИ МВД ПМР.
Подробная информация по телефонам 0 (533) 5-07-33, 0 (533) 8-73-22