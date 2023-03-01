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В Приднестровье планируют обновить нормативные документы в сфере дорожного строительства

В Приднестровье планируют обновить нормативные документы в сфере дорожного строительства

На площадке Минэкономразвития прошло рабочее совещание при участии председателя Правительства. Обсуждались концепты строительства дорог общего назначения, в том числе с помощью новых технологий, а также вопросы лицензирования строительной деятельности. Среди участников онлайн-дискуссии – представители Департамента строительства, архитектуры и дорожного хозяйства, Верховного Совета и местных органов власти города Бендеры, а также зарубежный профильный специалист, сообщает пресс-служба Правительства ПМР.

Республика активно применяет новые методы дорожного строительства с использованием отечественных материалов в качестве альтернативы традиционному асфальтированию. На данный момент в Приднестровье не сформирован опыт строительства и эксплуатации автодорог с покрытием из специализированной плитки. В ходе совещания участники детально обсудили плюсы и минусы технологии.

Глава Правительства отдельно остановился на том, что все современные технологии в строительстве должны применяться исключительно на основании технических нормативных документов. Речь о строительных нормах и правилах, а также государственных стандартах в области строительства и ряде иных документов. По поручению премьера профильные ведомства в кратчайшие сроки разработают необходимые изменения и дополнения для актуализации действующих нормативно-правовых актов.

После утверждения всех необходимых нормативов необходимо проведение инвентаризации дорог. Она позволит не только оценить состояние дорожного полотна на транспортных артериях республики, но и подобрать адекватный метод его восстановления или замены с применением современных технологий.

Такие изменения влекут за собой необходимость совершенствования системы лицензирования в области строительства. Бендерские депутаты предлагают ввести новую категорию лицензирования на дорожное строительство для производства работ по укладке вибропрессованной плитки. Данное предложение будет дополнительно изучено и проработано.

  • Сегодня, 09:47
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