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В Одесской области в пункте пропуска в Румынию у пассажира нашли «пояс» с наличных на 2,2 млн грн

В Одесской области в пункте пропуска в Румынию у пассажира нашли «пояс» с наличных на 2,2 млн грн
Фото: edinaya-odessa.org

Перед прохождением контроля в пункте мужчина примотал к телу пищевой пленкой много купюр номиналом в 1000 гривен.

Об этом сообщили на Одесской таможне, пишет edinaya-odessa.org.

В пункте пропуска Орловка одесские таможенники при контроле легкового автомобиля у одного из пассажиров обнаружили «пояс» из купюр по 1 000 грн.

По факту сокрытия таможенного контроля 2 млн 205 тыс грн таможенники составили протокол о нарушении таможенных правил по признакам части 1 статьи 483 Таможенного кодекса Украины.

Наличные средства изъяты, дело направят в суд. Мероприятия проводились с участием Измаильского пограничного отряда и представителей Службы безопасности Украины.
  • Сегодня, 10:29
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