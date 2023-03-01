Президент Вадим Красносельский провел рабочее совещание с руководителями органов госвласти и управления. Главы государственных администраций городов и районов республики проинформировали о положении дел на местах. Ситуация стабильная. Жизнедеятельность обеспечивается в рабочем режиме, говорится в сообщении президентской пресс-службы.
Обсуждали продолжение президентской программы строительства доступного жилья. В Тирасполе, к примеру, остался один единственный долгострой – простаивающие четыре этажа без крыши по улице Текстильщиков. На базе этой коробки планируют возвести жилую девятиэтажку на 108 квартир: 72 однокомнатные и по 18 двух- и трехкомнатных. Реализация проекта рассчитана до конца 2024 года. Предстоит создать жилищный кооператив. В планах на перспективу – строительство трех многоэтажек по улице Милева. Здесь работы предстоит начинать практически с нуля. Площадку готовили под здание школы, но она для района оказалась невостребованной. Есть идеи относительно жилищной программы в поселке Новотираспольском. Там по улице Советской простаивает корпус общежития, который находится в ведении госуниверситета, но не используется. Несколько адресов, по которым в будущем могут появиться многоквартирные дома для бюджетников, названы в Бендерах и Рыбнице.
Среди тем, которые были подняты на совещании при Президенте, – заработная плата тренеров. По поручению главы государства проведен мониторинг, проанализированы нагрузка, уровень оплаты труда, эффективность стимулирующих механизмов. В целом система выстроена качественно. Выявленные недоработки и конкретные случаи несоответствия приняты во внимание, принимаются соответствующие ситуации меры. Президент отметил, что тренерская работа должна достойно оплачиваться, но при этом подчеркнул, она предполагает непосредственное взаимодействие с воспитанниками на физкультурно-спортивном поприще.
Обсуждали также проблематику, с которой столкнулись коллективы некоторых образовательных и медицинских учреждений, финансирование которых осуществляется в рамках реализации пилотных проектов. Этот статус не позволил повысить сотрудникам заработную плату на 12%, как это произошло в других учреждениях. Вносятся необходимые правовые коррективы.
Говорили о возобновлении деятельности асфальтобетонных заводов. Их работа сезонная – зависит от погодно-температурных условий. Нынешние – благоприятны.
В ходе совещания Президент сообщил, что в ближайшее время планирует провести встречи с депутатами. Формат – диалоговый. Это будут выездные мероприятия на площадках городских и районных советов. Участие местных глав государственных администраций обязательно, подчеркнул Вадим Красносельский.
На совещании у Президента обсуждали питание детей в школах и детских садах, сообщает пресс-служба главы государства.
Вадим Красносельский, открывая рабочую дискуссию на эту социально значимую тему, рассказал о поступающих от родителей школьников жалобах. Основная проблема – стоимость. Больше всего нареканий по этому поводу у тираспольчан. Что касается детей, то они не всегда довольны вкусовыми качествами и, главное, подачей блюд: говорят, столы накрывают заблаговременно, и еда к моменту принятия пищи остывает.
По запросу руководителя страны главы госадминистраций проинформировали о количестве детей, охваченных горячим питанием в школах и детских садах. Отдельно выделили льготников. Проинформировали о стоимости для тех, кто питается на платной основе.
Анализ представленных данных показал, что за счет родительских средств в разных районах республики питаются в школьных столовых от 30% до 40% учеников. В Бендерах этот показатель 20%. В столице – всего 6%. Одна из причин малого охвата – цена. Если в районах она составляет 9-15 рублей, то в Тирасполе приближена к прописанному в законе максимуму – предельной норме в 29 рублей. Разбирая, с чем связана стоимостная разница, выяснили, что для тираспольских школьников готовит МУП. Предприятие коммерческие, но речи о сверхприбылях не идет: организация вынуждена закладывать затраты на зарплаты и коммунальные услуги в цену обеда. В других населенных пунктах эти расходы покрывают за счет муниципальных бюджетов. А в Григориополе, например, достаточно низкая стоимость была связана с неполной обеспеченностью необходимыми продуктами питания.
Чтобы разобраться во всех деталях и найти оптимальное решение, Президент поручил Правительству провести тематическое совещание. Важно, чтобы дети получали доступное и качественное питание, подчеркнул Вадим Красносельский.