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Суд в Беларуси заочно приговорил Светлану Тихановскую к 15 годам колонии

Суд в Беларуси заочно приговорил Светлану Тихановскую к 15 годам колонии

Минский городской суд 6 марта вынес заочный приговор по уголовному делу членов Координационного совета белорусской оппозиции. Как сообщает «Белта», бывшего кандидата в президенты Беларуси Светлану Тихановскую приговорили к 15 годам лишения свободы.

Согласно решению суда, Тихановская должна отбывать наказание в колонии общего режима.

Бывшего министра культуры Павла Латушко приговорили к 18 годам колонии. Трем другим фигурантам дела — Марии Мороз, Ольге Ковальковой и Сергею Дылевскому — назначили по 12 лет колонии.

Все обвиняемые, которые проходят по делу так называемого координационного совета, в том числе Мария Мороз, Ольга Ковалькова и Сергей Дылевский, признаны виновными в заговоре, совершенном с целью захвата государственной власти неконституционным путем; создании экстремистского формирования и руководстве таким формированием; публичных призывах к захвату государственной власти и совершении иных действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Беларуси, в том числе на применение мер ограничительного характера (санкций) в отношении Беларуси, физических и юридических лиц республики, распространении материалов, содержащих такие призывы. Они признаны виновными в разжигании социальной вражды и розни по признаку иной социальной принадлежности.

Тихановской, кроме того, инкриминирована измена государству, а Латушко - превышение власти и получение взятки в крупном размере.

Напомним, в августе 2020 года в Беларуси прошли выборы президента. Победу одержал Александр Лукашенко, который руководит страной с 1994 года. Оппозиция назвала результаты голосования сфальсифицироваными, после чего в стране начались масштабные протесты. Власти их жестко подавили.

Тихановская уехала из Беларуси на следующий день после президентских выборов. На нее и других представителей оппозиции завели несколько уголовных дел.
  • Сегодня, 18:47
  • DTV
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