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В Приднестровье отчеканена серебряная монета в память о Семене Шестакове

В Приднестровье отчеканена серебряная монета в память о Семене Шестакове

В серии «Выдающиеся люди Приднестровья» выпущена в обращение монета достоинством 10 рублей, посвященная памяти летчика-испытателя Семена Шестакова. Монета отчеканена тиражом 50 экземпляров из серебра 925-й пробы. Как подчеркивается в официальном сообщении Приднестровского республиканского банка, монета является денежным знаком ПРБ, выступает средством обращения и платежа на территории ПМР и должна приниматься по ее номинальной стоимости.

Напомним, что Семен Шестаков родился в 1898 году в Бендерах, закончил Реальное училище, участвовал в Октябрьской революции, в 1920 году закончил Егорьевскую школу летчиков. В 1927 году на самолете Р-3 «Наш ответ» совершил перелет по маршруту Москва - Токио, а в 1928 году на самолете ТБ-1 «Страна Советов» - Москва - Нью-Йорк. Работал летчиком-испытателем, испытывал, в частности, пикирующие бомбардировщики Пе-2.

В октябре 1942 года вступил в командование 146-м истребительным авиационным полком. 1 июля 1943 года во время боев на Курской дуге был сбит во время боевого вылета, попал в плен и погиб в плену.

  • Сегодня, 19:15
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