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В аэропорту Хельсинки пассажиров будет досматривать искусственный интеллект

В аэропорту Хельсинки пассажиров будет досматривать искусственный интеллект

Центральный аэропорт финской столицы летом 2023 года полностью отменит ограничения на провоз жидкости в ручной клади благодаря новому ультрасовременному оборудованию, сообщает во вторник компания Finavia, управляющая воздушной гаванью.

Ранее сообщалось, что 1 декабря 2021 года открылась обновленная, реконструированная центральная часть аэропорта, где среди прочего было установлено самое современное оборудование в зоне досмотра пассажиров, с помощью искусственного интеллекта изучающее содержимое сумок и не требующее раскрытие ручной клади и емкостей с жидкостью, пишет ria.ru.

"Год назад мы внедрили в аэропорту Хельсинки передовую технологию, благодаря которой отпала необходимость изымать жидкости и электронику из ручной клади. Эта реформа позволила ускорить прохождение досмотра", – приводится в сообщении цитата руководителя по безопасности Finavia Ари Кумара.

Правила, регулирующие провоз жидкости в ручной клади, действовали в Финляндии с 2006 года.

"Мы являемся первопроходцами в развитии системы досмотра, ведь в настоящее время лишь немногие крупные европейские аэропорты и некоторые аэропорты США используют такую новую технологию", – подчеркивает Кумара.

Новые сканеры уже успешно работают, однако полностью старое оборудование будет выведено из эксплуатации к лету текущего года. Данные решения касаются только пассажиров, вылетающих из Хельсинки, и не распространяются на досмотр в транзитной зоне аэропорта, уточняет Finavia.
  • Сегодня, 10:08
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