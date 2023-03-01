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Бендерчан и жителей окрестных сёл приглашают на выездное флюорообследование

Бендерчан и жителей окрестных сёл приглашают на выездное флюорообследование

Бендерчан приглашают пройти бесплатное флюорообследование.

Городской центр амбулаторно-поликлинической помощи приступил к обследованию жителей микрорайонов Бендер и прилегающих сёл – Гиски, Протягайловки и Паркан. Передвижной флюорограф будет объезжать эти населенные пункты по графику, передаёт пресс-служба Минздрава.

Так, 10, 13 и 14 марта всех желающих будут ждать у сельской врачебной амбулатории села Парканы по улице Ленина, 83б. Обследование будут проводить с 9:00 до 14:00.

Следующий выезд запланирован в микрорайон Северный города Бендеры, о дате проведения будет сообщено дополнительно.
  • Вчера, 10:59
  • DTV
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