Бендерчан приглашают пройти бесплатное флюорообследование.
Городской центр амбулаторно-поликлинической помощи приступил к обследованию жителей микрорайонов Бендер и прилегающих сёл – Гиски, Протягайловки и Паркан. Передвижной флюорограф будет объезжать эти населенные пункты по графику, передаёт пресс-служба Минздрава.
Так, 10, 13 и 14 марта всех желающих будут ждать у сельской врачебной амбулатории села Парканы по улице Ленина, 83б. Обследование будут проводить с 9:00 до 14:00.
Следующий выезд запланирован в микрорайон Северный города Бендеры, о дате проведения будет сообщено дополнительно.