Предложения и замечания по проекту Устава принимаются до 7 апреля 2023 года.
Об этом сообщили в пресс-службе городского совета. Местные власти Одессы подготовили новую редакцию Устава города, сообщает edinaya-odessa.org.
Устав Одессы является основным местным нормативно правовым актом городской общины, имеет высшую юридическую силу в системе нормативно правовых актов на территории города.
Этим документом учитываются национально-культурные, социально-экономические и другие особенности местного самоуправления, закрепляются вопросы местного значения, не регулируемые другими актами законодательства.
За последние годы во всех сферах жизни Одессы – социальных, политических, военных, международного сотрудничества – произошли изменения, требующие отражения в Уставе , – говорится в сообщении.
Нынешний Устав не изменялся уже более 10 лет, поэтому сейчас его нужно переработать и внести изменения, прежде всего связанные с изменениями в Законодательстве Украины.
С целью получения предложений и замечаний общественности на официальном сайте городского совета обнародован проект новой редакции Устава территориального общества города Одессы.