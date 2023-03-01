Задержанный в Тирасполе Вячеслав Кисничан, который обвиняется в подготовке террористического акта против высших должностных лиц ПМР, первоначально должен был совершить теракт в отношении делегации Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, которая посетила ПМР 14 февраля.
Как рассказали на прошедшем в Тирасполе брифинге прокурор ПМР Анатолий Гурецкий и министр иностранных дел ПМР Виталий Игнатьев, в составе делегации были дипломаты из Северной Македонии, США, Австрии, Финляндии и Италии во главе с действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Северной Македонии Буяром Османи, сообщает novostipmr.com
Для совершения теракта злоумышленники приобрели Land Rover. Начиненный взрывчаткой автомобиль планировалось оставить в троллейбусном «кармане» в районе Бендерской крепости. Первоначально его собирались взорвать, когда делегация ехала в крепость на переговоры. Однако этому замыслу помешали отвечавшие за безопасность приднестровские спецслужбы. Кураторы согласовали новый план: произвести взрыв, когда делегация будет возвращаться в Кишинев. Однако и его осуществить не получилось. Как отметил Анатолий Гурецкий, Кисничан в итоге отказался от замысла, поскольку понимал, что не сможет совершить теракт без угрозы самому себе.
По словам руководителя Прокуратуры ПМР, подозреваемые в теракте рассчитывали на международный резонанс, направленный против Приднестровья и миротворческого контингента России.
«Действия СБУ были целенаправленными, продуманными, подготовленными и осмысленными, - подчеркнул Анатолий Гурецкий. - Они были направлены на достижение наибольшего эффекта. Расчёт был на последствия, которые непросто предугадать. В то же время они были бы катастрофическими. Но в СБУ на это и рассчитывали. В течение долгого времени в СБУ искали подходящий момент для теракта. Таким моментом оказался приезд в Приднестровье делегации ОБСЕ. Расчёт — на резонанс от теракта. Они заранее обладали информацией, что встреча будет. Они готовились».
«Это удар против мира, переговорных позиций, попытка очернить Приднестровье, – подчеркнул глава МИД ПМР Виталий Игнатьев. - Мы принимали делегацию Северной Македонии. Представьте себе, если бы произошёл теракт: либо при въезде, либо на выезде. Любой вариант сопровождался бы жертвами среди членов делегации ОБСЕ, участников. Это был бы чудовищный, негативный резонанс, направленный против Приднестровья».
После постигшей злоумышленников неудачи новой целью подозреваемых в теракте стал Президент ПМР Вадим Красносельский. Готовясь к совершению теракта, Кисничан устанавливал видеокамеру на крыше многоэтажки рядом с административным зданием. Заметив сотрудников спецслужб, пытался бежать и был задержан. При обыске в его квартире были обнаружены предметы, указывающие на подготовку теракта. А в телефоне нашлось снятая злоумышленником видеозапись, на которой кортеж делегации ОБСЕ въезжает в ворота Бендерской крепости. На допросе он рассказал о том, что первоначальной целью была именно делегация.
Анатолий Гурецкий отметил, что слова Кисничана подтвердили другие факты во время следствия.
Напомним, что в начале марта органами государственной безопасности Приднестровья были задержаны уроженец Тирасполя Вячеслав Кисничан и одессит Виктор Сикайло. По данным следствия, в группу, кроме них, входили еще двое граждан Украины. Они обвиняются в подготовке в центре Тирасполя террористического акта против Президента ПМР Вадима Красносельского. Задержанные дали признательные показания.