Стартовала анонсированная ранее череда встреч Президента с депутатами городских и районных Советов. Это традиционная практика. Такие диалоговые мероприятия проводятся на системной основе. Инициатор – Глава государства. Сегодня Вадим Красносельский общался с тираспольскими и днестровскими депутатами. К дискуссии также были приглашены представители общественности, глава государственной администрации г. Тирасполь и г. Днестровск и законодатели, представляющие эти города в Верховном Совете. Общение продлилось больше двух часов. Говорили о политике, образовании, туризме, инфраструктуре. Обсуждали застаревшие проблемы, не теряющие своей актуальности, а также новые проекты и идеи, связанные с развитием столицы, Днестровска и республики в целом, сообщает пресс-служба главы государства.
Значительную часть разговора посвятили политической ситуации. Речь шла о взаимоотношениях с соседней Молдовой, состоянии и перспективах переговорного процесса, влиянии, которое оказывают на Приднестровье события, происходящие в Украине. Не осталась без внимания тема предотвращенных терактов. Вадим Красносельский сообщил, что у следственных органов появилась дополнительная информация, которую на момент проведения встречи готовили к обнародованию. Президент ПМР подчеркнул, что инициированные им обращения в адрес международных структур являются по своей сути призывом к мировому сообществу помочь сохранить мир на приднестровской земле. Рассуждая о линии поведения Молдовы, Вадим Красносельский отметил, что власть и народ этого государства вольны решать, в каком направлении двигаться. Молдова «дрейфует» – в румынском. Это – факт, не вызывающий сомнений, считает Президент ПМР. Приднестровцам нет нужды вмешиваться в жизнь чужой страны. Заботиться надо о приднестровской государственности и интересах своего отечества, подчеркнул Вадим Красносельский. Он остановился на важных исторических аспектах и современных реалиях, подтверждающих абсолютную разобщенность двух республик.
На встрече был поднят вопрос об активизации работы пункта выездного консульского обслуживания российского посольства. Отмечено, что после проведенных на различных уровнях переговоров штат тираспольского пункта был заметно увеличен, но по-прежнему не соответствует нагрузке. Вадим Красносельский сообщил, что данная проблематика будет вновь обсуждаться на встрече с Послом по особым поручениям МИД РФ Виталием Тряпицыным, визит которого в Тирасполь запланирован на ближайшее время.
В ходе беседы постоянно возвращались к программе капитальных вложений. ФКВ упоминали в различных контекстах: при обсуждении планов жилищного строительства, обновления спортивной инфраструктуры, ремонта дорог и дворовых территорий, реконструкции общежитий, ремонта объектов сферы просвещения, развития рекреационных зон. Вадим Красносельский подчеркнул, что программа формируется на основе запросов, представленных главами государственных администраций после согласования с местными Советами. Этот механизм будет действовать и впредь.
Отдельно остановились на теме подготовки специалистов рабочих специальностей. Говорили о плюсах практико-ориентированного (дуального) обучения, целесообразности и сути проводимой оптимизации системы среднего профессионального образования.
Обсуждали состояние тираспольских общежитий, констатируя, что большая часть корпусов требует капитального ремонта. При этом отмечено, что 80% комнат приватизировано. Правильным видится обслуживание общежитий собственниками жилья, но прежде здания необходимо привести в надлежащее состояние, отмечали участники дискуссии.
Говорили о туризме в целом и о сельском в частности. Отмечено, что в стране многое уже сделано для активизации внутреннего туризма и привлечения зарубежных гостей. Важно, что последние годы исполняется закон о статусе столицы: благоустройству Тирасполя уделяется повышенное внимание. Еще один значимый, по мнению Вадима Красносельского, аспект – приведение в порядок и развитие не только центральной части, но и микрорайонов города. Собеседники обсудили дальнейшие планы. Для многих стало новостью, что проект «Екатерининский парк» охватит не только уже полюбившуюся парковую зону на главной площади столицы, линию будущего музейного квартала, набережную, пляж и гребную базу, но и территорию за мостом через Днестр. Говоря о туризме по Приднестровью в целом, Вадим Красносельский подчеркнул значимость информационной составляющей, сообщив, что, помимо уже действующего сайта «Туристическое Приднестровье», будет создан интернет-ресурс «Приднестровский исторический портал». Работа над сайтом находится на завершающей стадии. Что касается новых локаций: ведутся переговоры с крупными аграриями об их участии в проектах, связанных с развитием сельского туризма; есть идея создать единый культурно-туристический центр; в планах организация объекта, представляющего богатство казачьих традиций; есть предложения, связанные с созданием кемпингового городка, стилизованное оформление которого будет отражать многообразие национальностей, представители которых составляют приднестровский народ.
Среди поднятых на встрече тем – функционирование республиканской стоматологической поликлиники и ситуация с приостановкой оказания в этом учреждении медицинской помощи льготным категориям граждан. Президент отметил, что с проблемой знаком. Причиной сложившейся ситуации считает отсутствие исполнительской дисциплины. Профильным министерством принимаются меры. Монополия будет исключена. В нынешнем году проведут аукцион на оказание гражданам стоматологических услуг, оплачиваемых государством.
Немало вопросов адресовали Президенту днестровские депутаты. Говорили о практической нерешенности вопроса о границах города. Спрашивали о реконструкции местного стадиона. Ее планируют завершить в 2024 году. Просили обратить внимание на пляжный сектор у Кучурганского водохранилища, отметив востребованность объекта не только среди местных жителей, но и у всех приднестровцев. Вадим Красносельский отметил, что для принятия решения о создании рекреационной зоны республиканского значения (это предложение депутатов Днестровска) необходим конкретный проект. При его наличии разговор приобретет конкретный характер. Спрашивали также о перспективах жилищного строительства в Днестровске. Государство включится в работу, когда запрос будет подкреплен информацией о достаточном количестве граждан, желающих принять участие в долевом строительстве кооперативных домов, ответил Глава государства.
В завершение встречи ее модератор – председатель Тираспольского городского Совета народных депутатов Вадим Дони вручил Вадиму Красносельскому ведомственную награду – медаль «За вклад в развитие местного самоуправления», учрежденную ровно год назад по случаю 105-летия горсовета. фото: president.gospmr :