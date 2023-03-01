На заседании высшего органа исполнительной власти принят ряд проектов постановлений Правительства, регламентирующих порядок размещения парковок общего пользования, их организацию и содержание. Разработанные меры отражают требования Закона ПМР «О безопасности дорожного движения».
Один из представленных актов законодательства предлагает утвердить порядок ведения реестра парковочных и стояночных мест, расположенных на территориях населенных пунктов. Этот документ является общедоступным информационным ресурсом, в котором отражаются сведения обо всех парковках и стоянках в республике. Он должен содержать информацию о реестровом номере парковки, ее месторасположении, основных характеристиках, а также данные о владельце, сообщает пресс-служба Правительства ПМР
Составлением реестра будут заниматься государственные администрации городов и районов в установленном Правительством порядке. Актуальную информацию предстоит размещать на официальных сайтах госадминистраций.
Следующим нормативным актом, рассмотренным на заседании, устанавливаются правила эксплуатации парковок общего пользования и требований к их организации. Одно из основных условий размещения заключается в том, что строительство парковочных и стояночных мест должно осуществляться с учетом: обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности общества; развития производственной и социальной инфраструктуры городов и районов и сохранения недвижимых объектов культурного наследия.
Количество парковочных мест в индивидуальном порядке устанавливается в соответствии с градостроительными нормативами, закрепленными в Строительных нормах и правилах. При этом на парковках общего пользования обязательны места для стоянки автомобилей инвалидов, должны быть предусмотрены места для автобусов и грузовых машин. Не допускается установка ограждений и иных конструкций, препятствующих использованию парковок.
К слову, при организации парковки или стоянки на придомовых территориях будет учитываться мнение жильцов многоэтажек.