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Правительство утвердило порядок размещения парковок и стоянок

Правительство утвердило порядок размещения парковок и стоянок

На заседании высшего органа исполнительной власти принят ряд проектов постановлений Правительства, регламентирующих порядок размещения парковок общего пользования, их организацию и содержание. Разработанные меры отражают требования Закона ПМР «О безопасности дорожного движения».

Один из представленных актов законодательства предлагает утвердить порядок ведения реестра парковочных и стояночных мест, расположенных на территориях населенных пунктов. Этот документ является общедоступным информационным ресурсом, в котором отражаются сведения обо всех парковках и стоянках в республике. Он должен содержать информацию о реестровом номере парковки, ее месторасположении, основных характеристиках, а также данные о владельце, сообщает пресс-служба Правительства ПМР

Составлением реестра будут заниматься государственные администрации городов и районов в установленном Правительством порядке. Актуальную информацию предстоит размещать на официальных сайтах госадминистраций.

Следующим нормативным актом, рассмотренным на заседании, устанавливаются правила эксплуатации парковок общего пользования и требований к их организации. Одно из основных условий размещения заключается в том, что строительство парковочных и стояночных мест должно осуществляться с учетом: обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности общества; развития производственной и социальной инфраструктуры городов и районов и сохранения недвижимых объектов культурного наследия.

Количество парковочных мест в индивидуальном порядке устанавливается в соответствии с градостроительными нормативами, закрепленными в Строительных нормах и правилах. При этом на парковках общего пользования обязательны места для стоянки автомобилей инвалидов, должны быть предусмотрены места для автобусов и грузовых машин. Не допускается установка ограждений и иных конструкций, препятствующих использованию парковок.

К слову, при организации парковки или стоянки на придомовых территориях будет учитываться мнение жильцов многоэтажек.
  • Сегодня, 16:24
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