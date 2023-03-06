Совет ФИФА новый формат чемпионата мира с 2026 года. Отмечается, что впервые участие в турнире примут 48 сборных, которые разобьют на 12 групп по четыре команды, об этом сообщается на сайте организации, передает iz.ru
Первая и вторая из каждой группы, и восемь лучших команд из занявших третьи места выйдут в 1/16 финала.
Всего на мундиале будет 104 матча, а турнир продлится 39 дней.
В ФИФА указали, что принятый формат обладает тремя преимуществами. Во-первых, снижается риск сговора. Во-вторых, все команды сыграют по три матча. В-третьих, у коллективов будет время на отдых по ходу чемпионата.
ЧМ-2026 впервые пройдет в трех странах - США, Канаде и Мексике.