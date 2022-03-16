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В Слободзейском районе стартовал весенний месячник по благоустройству, озеленению и санитарной очистке

В Слободзейском районе стартовал весенний месячник по благоустройству, озеленению и санитарной очистке
Фото: media.okaygorod.com

С 13 марта по 14 апреля в Слободзейском районе будет проводиться весенний месячник по благоустройству, озеленению и санитарной очистке территорий населённых пунктов. Соответствующее распоряжение подписал глава слободзейской госадминистрации.

Вопрос проведения месячника обсуждался на прошедшем совещании руководителей района с главами населённых пунктов. Как было отмечено руководители сельских и поселковых администраций должны разработать план проведения месячника, закрепить за предприятиями и организациями в населённых пунктах территории и фронт необходимых работ, а также создать комиссии по контролю выполнения мероприятий по благоустройству. В ходе встречи Василий Тищенко также акцентировал внимание участников на том, что со стороны районной госадминистрации также будет осуществляться мониторинг проводимых мероприятий – уже создана соответствующая комиссия, сообщается на сайте слободзейской госадминистрации

В плане озеленения населённых пунктов запланировано высадить более 200 молодых деревьев. Посадочный материал уже заказан у индивидуального предпринимателя Нины Греку. Это клёны, туи, липы, катальпа и платан. Все деревья будут в возрасте 4-5 лет и доставлены для посадки с комом земли. Приживаемость таких растений – 99%. «Посадочный материал очень достойный, поэтому и отнестись к его посадке и дальнейшему уходу должны серьёзно», - подчеркнул глава.

В ходе совещания также обсуждался порядок взаимодействия организаций и учреждений при инвентаризации и формировании документов объектов недвижимости. Это связано с продолжающейся «строительной амнистией» и возросшим желанием населения узаконить самовольные постройки или реконструкцию зданий, а также с возникающими проблемами. К обсуждению были приглашены руководители БТИ района, землеустроители сельских и поселковых администраций. В ходе обсуждения состоялся обмен мнениями о совершенствовании работы в этом направлении.

В следующем вопросе Председатель Совета народных депутатов Слободзейского района и города Слободзея Татьяна Залевская доложила о создании и начале функционирования отдела централизованной бухгалтерии при райгорсовете, его функциях и задачах. Новая структура будет заниматься организацией деятельности по ведению бухучёта районного и городского, а также сельских (поселковых) Советов народных депутатов.

В продолжение совещания Василий Тищенко огласил одно из поручений Администрации Президента ПМР о проведении работы с населением и руководителями организаций разных форм собственности о необходимости размещения на домах, строениях указателей с наименованием улицы и номером объекта.

Обсуждался вопрос бдительности руководства населённых пунктов, управления и учреждений народного образования в отношении поведения молодёжи. Это связано с появлением на территории республики новых субкультур, объединяющих несовершеннолетних и призывающих их нарушать общественный порядок и общественную безопасность.

Поднимались вопросы трудоустройства лиц, осужденных к уголовному наказанию в виде исправительных работ и не имеющих основное место работы, а также вопросы уличного освещения.

В Слободзейском районе стартовал весенний месячник по благоустройству, озеленению и санитарной очистке

В Слободзейском районе стартовал весенний месячник по благоустройству, озеленению и санитарной очистке

  • Сегодня, 10:47
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