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Молдову поделят на 5 регионов или 10 округов

Молдову поделят на 5 регионов или 10 округов

К 2030 году в Молдове районы могут объединить в пять регионов или десять округов. Это предусматривает Стратегия реформирования государственного управления на 2023-2030 гг. Документ уже включен в повестку дня правительства на среду, 15 марта , сообщает newsmaker.md

Районы заменят пятью регионами

Первый вариант реорганизации местной публичной администрации второго уровня (районов) предусматривает, что районы заменят регионы. При этом в документе отмечается, что регионы создадут по примеру уже существующих регионов развития, предусмотренных Законом о региональном развитии в Молдове. Авторы считают, что это лучший технический вариант реорганизации.

Структура регионов предлагается следующая:

Северный административный регион: муниципий Бельцы, Бричанский, Дондюшанский, Дрокиевский, Единецкий, Фалештский, Флорештский, Глодянский, Окницкий, Рышканский, Сынжерейский и Сорокский районы;

Центральный административный регион: Новоаненский, Каларашский, Криулянский, Хынчештский, Яловенский, Ниспоренский, Оргеевский, Резинский, Страшенский, Шолданештский, Теленештский и Унгенский районы;

Южный административный регион: Бессарабский, Кагульский, Кантемирский, Каушанский, Чимишлийский, Леовский, Штефан-Водский и Тараклийский районы;

Автономное территориальное образование Гагаузия;
Муниципий Кишинев.

Авторы документа считают, что такой подход изменит характер местных органов власти второго уровня в сторону региональной администрации с преобладающим фокусом на социально-экономическом развитии региона. В краткосрочной перспективе предлагается сохранить обязанности, которые сейчас возложены на местные публичные власти второго уровня. Но обязанности, связанные с управлением доуниверситетским образованием и службами социального обеспечения, еще предстоит уточнить.

Финансирование регионов будет таким же, как и в системе финансирования местных публичных властей, введенной в 2015 году для определения доходов новых регионов. Все критерии, используемые для распределения налогов и для расчета балансирующего трансферта, основаны на численности населения, площади административно-территориальной единицы и размере налогов, собираемых на территории.

Районы заменят десятью округами

Альтернативная организация местной публичной власти второго уровня, которая может повысить эффективность за счет сокращения числа сотрудников и улучшить возможности сотрудничества между децентрализованными структурами Государственной канцелярии, заключается в создании 10 округов.

Такая структура будет выглядеть так:

Бельцкий округ: муниципий Бельцы, Фалештский, Глодянский, Рышканский и Сынжерейский районы;

Каушанский округ: Каушанский, Новоаненский и Штефан-Водский районы;

Кагульский округ: Кагульский, Кантемирский и Тараклийский районы;

Единецкий округ: Единецкий, Бричанский, Дондюшанский и Окницкий районы;

Хынчештский округ: Хынчештский, Бессарабский, Чимишлийский и Леовский районы;

Оргеевский округ: Оргеевский, Резинский, Шолданештский и Теленештский районы;

Сорокский округ: Сорокский, Дрокиевский и Флорештский районы;

Унгенский округ: Унгенский, Каларашский и Ниспоренский районы;

Автономное территориальное образование Гагаузия;

Муниципий Кишинев.

В этом сценарии распределение функций почти не изменится. Агентство регионального развития и Советы регионального развития продолжат работать. Предполагается, что реорганизация в определенной степени снизит административные расходы. Кроме того, она позволит сконцентрировать наиболее квалифицированный персонал из существующих структур в новой консолидированной структуре и привлечь других кандидатов за счет повышения привлекательности должностей.

Авторы документа отмечают, что выбор между двумя сценариями реорганизации предстоит сделать правительству — после принятия основного документа.

Отметим, что неподконтрольные конституционным властям левобережные районы (Приднестровье) в обоих проектах реорганизации местной власти не упоминают.
  • Сегодня, 10:57
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