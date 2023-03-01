К 2030 году в Молдове районы могут объединить в пять регионов или десять округов. Это предусматривает Стратегия реформирования государственного управления на 2023-2030 гг. Документ уже включен в повестку дня правительства на среду, 15 марта , сообщает newsmaker.md
Районы заменят пятью регионами
Первый вариант реорганизации местной публичной администрации второго уровня (районов) предусматривает, что районы заменят регионы. При этом в документе отмечается, что регионы создадут по примеру уже существующих регионов развития, предусмотренных Законом о региональном развитии в Молдове. Авторы считают, что это лучший технический вариант реорганизации.
Структура регионов предлагается следующая:
Северный административный регион: муниципий Бельцы, Бричанский, Дондюшанский, Дрокиевский, Единецкий, Фалештский, Флорештский, Глодянский, Окницкий, Рышканский, Сынжерейский и Сорокский районы; Центральный административный регион: Новоаненский, Каларашский, Криулянский, Хынчештский, Яловенский, Ниспоренский, Оргеевский, Резинский, Страшенский, Шолданештский, Теленештский и Унгенский районы;
Южный административный регион: Бессарабский, Кагульский, Кантемирский, Каушанский, Чимишлийский, Леовский, Штефан-Водский и Тараклийский районы;
Автономное территориальное образование Гагаузия; Муниципий Кишинев.
Авторы документа считают, что такой подход изменит характер местных органов власти второго уровня в сторону региональной администрации с преобладающим фокусом на социально-экономическом развитии региона. В краткосрочной перспективе предлагается сохранить обязанности, которые сейчас возложены на местные публичные власти второго уровня. Но обязанности, связанные с управлением доуниверситетским образованием и службами социального обеспечения, еще предстоит уточнить.
Финансирование регионов будет таким же, как и в системе финансирования местных публичных властей, введенной в 2015 году для определения доходов новых регионов. Все критерии, используемые для распределения налогов и для расчета балансирующего трансферта, основаны на численности населения, площади административно-территориальной единицы и размере налогов, собираемых на территории.
Районы заменят десятью округами
Альтернативная организация местной публичной власти второго уровня, которая может повысить эффективность за счет сокращения числа сотрудников и улучшить возможности сотрудничества между децентрализованными структурами Государственной канцелярии, заключается в создании 10 округов. Такая структура будет выглядеть так:
Бельцкий округ: муниципий Бельцы, Фалештский, Глодянский, Рышканский и Сынжерейский районы;
Каушанский округ: Каушанский, Новоаненский и Штефан-Водский районы;
Кагульский округ: Кагульский, Кантемирский и Тараклийский районы;
Единецкий округ: Единецкий, Бричанский, Дондюшанский и Окницкий районы;
Хынчештский округ: Хынчештский, Бессарабский, Чимишлийский и Леовский районы;
Оргеевский округ: Оргеевский, Резинский, Шолданештский и Теленештский районы;
Сорокский округ: Сорокский, Дрокиевский и Флорештский районы;
Унгенский округ: Унгенский, Каларашский и Ниспоренский районы;
Автономное территориальное образование Гагаузия;
Муниципий Кишинев.
В этом сценарии распределение функций почти не изменится. Агентство регионального развития и Советы регионального развития продолжат работать. Предполагается, что реорганизация в определенной степени снизит административные расходы. Кроме того, она позволит сконцентрировать наиболее квалифицированный персонал из существующих структур в новой консолидированной структуре и привлечь других кандидатов за счет повышения привлекательности должностей.
Авторы документа отмечают, что выбор между двумя сценариями реорганизации предстоит сделать правительству — после принятия основного документа.
Отметим, что неподконтрольные конституционным властям левобережные районы (Приднестровье) в обоих проектах реорганизации местной власти не упоминают.