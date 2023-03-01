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Украинские банки обязали проверять клиентов на связи с Россией

Украинские банки обязали проверять клиентов на связи с Россией

Национальный банк Украины (НБУ) установил требования о раскрытии банками информации о связях клиентов с Россией. Об этом говорится в сообщении НБУ.

Отмечается, что теперь НБУ имеет право обратиться в банк с отдельным запросом для получения сведений об обнаруженных связях клиентов и их контрагентов с государством-агрессором, пишет korrespondent.net.

В частности, согласно постановлению НБУ, банки должны собирать информацию о клиентах, которые:

являются гражданами России;

являются участниками акционерных обществ, которые созданы в РФ или акционерами и клиентами которых выступает государство-агрессор или его граждане;

имеют деловые контакты с гражданами и жителями России, а также компаниями в стране-агрессоре;

имеют дочерние компании, филиалы, представительства в России;

владеют ценными бумагами компаний, созданных в РФ.

Решение касается всех банковских учреждений - как украинских, так и филиалов иностранных.

В НБУ отметили, что сбор и документирование такой информации будет способствовать повышению прозрачности в отношении клиентов банков, имеющих связи с Россией, и выявлению скрытого присутствия государства-агрессора на украинском рынке.

Ранее Верховная Рада поддержала постановление о введении санкций против всех банковских и финансовых учреждений России сроком на 50 лет.
  • Сегодня, 21:10
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