Национальный банк Украины (НБУ) установил требования о раскрытии банками информации о связях клиентов с Россией. Об этом говорится в сообщении НБУ.
Отмечается, что теперь НБУ имеет право обратиться в банк с отдельным запросом для получения сведений об обнаруженных связях клиентов и их контрагентов с государством-агрессором, пишет korrespondent.net.
В частности, согласно постановлению НБУ, банки должны собирать информацию о клиентах, которые:
являются гражданами России;
являются участниками акционерных обществ, которые созданы в РФ или акционерами и клиентами которых выступает государство-агрессор или его граждане;
имеют деловые контакты с гражданами и жителями России, а также компаниями в стране-агрессоре;
имеют дочерние компании, филиалы, представительства в России;
владеют ценными бумагами компаний, созданных в РФ.
Решение касается всех банковских учреждений - как украинских, так и филиалов иностранных.
В НБУ отметили, что сбор и документирование такой информации будет способствовать повышению прозрачности в отношении клиентов банков, имеющих связи с Россией, и выявлению скрытого присутствия государства-агрессора на украинском рынке.
Ранее Верховная Рада поддержала постановление о введении санкций против всех банковских и финансовых учреждений России сроком на 50 лет.