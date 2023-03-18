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В Эквадоре произошло землетрясение магнитудой 6,7

В Эквадоре произошло землетрясение магнитудой 6,7

Землетрясение магнитудой 6,7 произошло в субботу в Эквадоре, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
По его данным, землетрясение зафиксировано в 17.12 по времени UTC (20.12 мск). Эпицентр подземных толчков находился в 59 километрах от города Гуаякиль.

Очаг залегал на глубине 80 километров, сообщает ria.ru.
Изначально сообщалось, что магнитуда составила 6,9, но позднее в центре уточнили данные.

В результате землетрясения в Эквадоре есть раненые, также повреждён автомобиль, сообщает газета El Universo.Согласно видео из соцсетей, автомобиль оказался под обломками обрушившейся стены одного из зданий города Куэнка.

"Один автомобиль пострадал и есть несколько раненых", - отмечает СМИ.

Землетрясение чувствовалось в нескольких провинциях страны. Толчки также ощущались в провинциях Эль-Оро, Лос-Риос, Эсмеральда.

"В Гуаякиле люди были вынуждены выйти на улицы, некоторые районы города остались без света", - отмечает СМИ.

  • Сегодня, 21:18
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