Землетрясение магнитудой 6,7 произошло в субботу в Эквадоре, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). По его данным, землетрясение зафиксировано в 17.12 по времени UTC (20.12 мск). Эпицентр подземных толчков находился в 59 километрах от города Гуаякиль.
Очаг залегал на глубине 80 километров, сообщает ria.ru. Изначально сообщалось, что магнитуда составила 6,9, но позднее в центре уточнили данные.
В результате землетрясения в Эквадоре есть раненые, также повреждён автомобиль, сообщает газета El Universo.Согласно видео из соцсетей, автомобиль оказался под обломками обрушившейся стены одного из зданий города Куэнка.
"Один автомобиль пострадал и есть несколько раненых", - отмечает СМИ.
Землетрясение чувствовалось в нескольких провинциях страны. Толчки также ощущались в провинциях Эль-Оро, Лос-Риос, Эсмеральда.
"В Гуаякиле люди были вынуждены выйти на улицы, некоторые районы города остались без света", - отмечает СМИ.