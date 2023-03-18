Фото: открытые источники/ президент Сирии Башар Асад
Владимир Зеленский ввел персональные санкции в отношении президента Сирии Башара Асада, главы МИД Сирии Фейсала Микдада и премьер-министра страны Хусейна Арнуса. Об этом сегодня, 18 марта, сообщает «Вестник Дамаска».
Согласно тексту документа, опубликованного 18 марта, санкции вводятся на срок в 10 лет и предусматривают блокировку активов, запрет вывода капитала за пределы Украины, прекращение исполнения экономических и финансовых обязательств, запрет передачи технологий и прав на объекты права интеллектуальной собственности, передает eadaily.com.
Помимо Башара Асада, Зеленский ввел в действие решение СНБО по применению санкций против 300 физических и 141 юридического лица, из которых три гражданина Сирии, семь — Ирана, остальные — РФ.
Контроль за исполнением решения Совета национальной безопасности и обороны Украины, введенного в действие этим указом, возлагается на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.