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Зеленский ввел новые санкции. В списке числится и президент Сирии

Зеленский ввел новые санкции. В списке числится и президент Сирии
Фото: открытые источники/ президент Сирии Башар Асад

Владимир Зеленский ввел персональные санкции в отношении президента Сирии Башара Асада, главы МИД Сирии Фейсала Микдада и премьер-министра страны Хусейна Арнуса. Об этом сегодня, 18 марта, сообщает «Вестник Дамаска».

Согласно тексту документа, опубликованного 18 марта, санкции вводятся на срок в 10 лет и предусматривают блокировку активов, запрет вывода капитала за пределы Украины, прекращение исполнения экономических и финансовых обязательств, запрет передачи технологий и прав на объекты права интеллектуальной собственности, передает eadaily.com.

Помимо Башара Асада, Зеленский ввел в действие решение СНБО по применению санкций против 300 физических и 141 юридического лица, из которых три гражданина Сирии, семь — Ирана, остальные — РФ.

Контроль за исполнением решения Совета национальной безопасности и обороны Украины, введенного в действие этим указом, возлагается на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

  • Сегодня, 21:24
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