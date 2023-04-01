Dnestr.TV

 
0

Медведев станет первой ракеткой мира

Медведев станет первой ракеткой мира
ФОТО: GLOBAL LOOK PRESS

Россиянин Даниил Медведев возглавит чемпионскую гонку ATP после ее ближайшего обновления.

Ранее Медведев обыграл соотечественника Карена Хачанова в полуфинальном матче турнира серии «Мастерс» в Майами. При этом во втором полуфинале первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас проиграл итальянцу Яннику Синнеру, передает mk.ru.

Таким образом, Медведев обойдет серба Новака Джоковича и займет первое место в чемпионской гонке ATP.

При этом Медведев может еще более укрепить свои позиции в случае победы в финале 2 апреля. Этот финальный матч станет для него пятым подряд в текущем году, россиянин выиграл 3 турнира.
  • Сегодня, 09:23
  • DTV
  • Просмотров: 10
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Посол Евросоюза в РМ посетил Business Hub в Тирасполе
  • Народ говорит о принятом в Молдове "законе о сепаратиз ...
  • Евгений Дога потребовал снести памятники советским воин ...
  • В Приднестровье предотвращен теракт. Подозреваемые заде ...
  • В Швейцарии беженцев с Украины обязывают продавать авто
  • В Приднестровье изменён порядок кредитования сельхозпро ...
  • Данилов: Кишинев разработал рассчитанный на семь лет пл ...
  • Глава г.Бендеры провёл встречу с активом общественных о ...
  • МИД Румынии: молдавский язык был создан искусственно Со ...
  • Паспорт нового образца будет введен в Молдове с апреля

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Посол Евросоюза в РМ посетил Business Hub в Тирасполе
  • Народ говорит о принятом в Молдове "законе о сепаратиз ...
  • Евгений Дога потребовал снести памятники советским воин ...
  • В Приднестровье предотвращен теракт. Подозреваемые заде ...
  • В Швейцарии беженцев с Украины обязывают продавать авто
  • В Приднестровье изменён порядок кредитования сельхозпро ...
  • Данилов: Кишинев разработал рассчитанный на семь лет пл ...
  • Глава г.Бендеры провёл встречу с активом общественных о ...
  • МИД Румынии: молдавский язык был создан искусственно Со ...
  • Паспорт нового образца будет введен в Молдове с апреля
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна