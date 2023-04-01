Россиянин Даниил Медведев возглавит чемпионскую гонку ATP после ее ближайшего обновления.
Ранее Медведев обыграл соотечественника Карена Хачанова в полуфинальном матче турнира серии «Мастерс» в Майами. При этом во втором полуфинале первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас проиграл итальянцу Яннику Синнеру, передает mk.ru.
Таким образом, Медведев обойдет серба Новака Джоковича и займет первое место в чемпионской гонке ATP.
При этом Медведев может еще более укрепить свои позиции в случае победы в финале 2 апреля. Этот финальный матч станет для него пятым подряд в текущем году, россиянин выиграл 3 турнира.