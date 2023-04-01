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Чемпионат Приднестровья по шахматам провели в Тирасполе
Чемпионат Приднестровья по шахматам в этом году получился многочисленным и собрал 124 спортсмена 6-20 лет из городов и сёл республики, сообщает novostipmr.com ссылаясь на телеграм-канал Радио 1.
Борьба проходила в семи возрастных группах. Шахматисты играли по круговой системе. В четырех младших группах у мальчиков ввиду большого количества участников пришлось использовать швейцарскую систему.
Двое победителей – из Бендер, остальные – воспитанники Тираспольской СДЮШОР № 3.
В группе до 14 лет Варвара Ястребчак и Даниил Старовойт преподнесли сюрприз: они на 0,5 очка смогли опередить чемпионов Молдавии этого года Екатерину Комарницкую и Кирилла Гурецкого.
А Дмитрию Губину, чемпиону Молдавии U12, уже неинтересно соревноваться среди сверстников, и он выступал в группе до 16 лет. Юный шахматист выиграл все свои партии.
Так выглядит список победителей по возрастным группам:
U8 – Ярослав Золотарев, София Суходольская;
U10 – Артем Ильин (Бендеры), Ирина Пастухова;
U12 – Никита Попаз, Александра Блашкова;
U14 – Даниил Старовойт, Варвара Ястребчак;
U16 – Дмитрий Губин, Диана Туктамысова;
U18 – Даниил Цуркан (Бендеры), Анна Варёха;
U20 – Роман Едрашко.
- Вчера, 11:18
- DTV
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