Пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) опубликовали спецвыпуск авторской программы «Шоу ВиЛ», в котором разыграли Уилла Смита, сообщается в официальном сообществе пранкеров «Вконтакте».
Вован и Лексус дозвонились до Уилла Смита от имени экоактивистки Греты Тунберг и ее отца Сванте, чтобы сообщить о том, что Грета и сын Смита Джейден «любят друг друга».
Уилл Смит не скрывал своей радости от такого известия. Сыну знаменитости, принимавшему участие в разговоре, понравилась идея посмеяться над отцом, и он с удовольствием подыграл «Грете», передает gazeta.ru.
«Я хочу, чтобы вы благословили наш брак. Я прошу прощения, извините, я виновата. Я думала, что мы запланировали свадьбу, можно организовать отличную вечеринку. Более того, я думаю, что я беременна от него. Уилл, вы скоро станете дедушкой. Я надеюсь, вы счастливы. Я буду Гретой Смит», — заявила «Грета Тунберг».
Известие о беременности Греты еще больше обрадовало Уилла Смита.
«Это супер. Учитывая все это, все что ты делаешь для нашего мира, я буду счастлив. Я буду счастлив видеть Грету Смит. Давайте напишем музыку по этому поводу. У нас много планов», — сказал он.
Семьи даже успели обсудить имя будущего ребенка и сошлись во мнении, что «точно не Дональд».
Джейден Смит явно получал удовольствие от странного общения и реакции отца на происходящее. «Это лучший разговор в моей жизни. Я хочу тебя от всей души поблагодарить за это. Спасибо огромное. Ребята, вы лучшие», — веселился он.