Мы продолжаем знакомить Вас с творчеством Семена Когана (литературный псевдоним Александр Кирий). Вашему вниманию представлены произведения писателя посвящённые Дню смеха - 1 апреля. Напомним, писатель Коган в прошлом году открыл свой Youtube-канал, на котором он делится своим творчеством. Писатель публиковался во многих советских и зарубежных изданиях. Выпустил 31 книгу. Неоднократный победитель международных конкурсов юмора. Почетно-заслуженный юморист Москвы.
1 АПРЕЛЯ - ДЕНЬ СМЕХА
Люди смеялись всегда, даже когда плакали. Хотя это уже был смех сквозь слезы! И конечно же - 1 Апреля! В эту теплую весеннюю пору торжествуют шутки, розыгрыши, подколки, обманы, непредсказуемые игры. Поэтому можно смело утверждать, что День Смеха – праздник века, глаз, языка, ушей и всех внутренних органов! Сегодня уже повсюду на свете известно, что 1 Апреля надо казаться веселым, чтобы не оказаться печальным во тьме жизни, экономя энергию. Хотя энергию смеха экономить не резонно. Ибо, чем больше смеёшься, тем светлее на душе и на закате! И вообще, если присмотреться, смех висит в воздухе. Как плакат! Как почерневшая от копоти простыня. Как распущенные дамские проявления. Чего, к примеру, стоит лишь один оголённо - оголтелый женский пупок, который давит со всех сторон, пока не выдавит из мужчины все его личные достоинства? Потому и смотрим мы 1 Апреля - в задорный День Смеха с веселым озорством на всё распущенное: цветущую природу, бесшабашные нравы, обольстительных женщин! И что самое замечательное - смеющегося человека хочется замечать, даже если он любит свою тещу, чужую жену и обещанную зарплату, которые его разыгрывают и разочаровывают! 1 Апреля для нашего человека - это еще редкая возможность оставаться хотя бы один день в году трезвым, потому что радостный смех способен заменить любое безрадостное количество алкоголя в полезных дозах, выдавая подозрительные человеческие амбиции и колебания – за неожиданные розыгрыши и смех до упаду! В наше время, к счастью, еще не разучились смеяться, улыбаться, скалить зубы и показывать всё то смешное, что вызывает гомерический смех, не призывая Гомера. Люди смеются в зеркало: ха - ха, хо - хо, хи – хи, даже если с ним не согласны. После точного секса и обесточенной женитьбы. За Бугром и до Вышек. Когда приятно бугрятся и инеприятно вышколены! Скажем, идет человек по улице. А сверху на голову булыжник падает. Десять человек сделали вид, что их не обманешь. Пятеро подумали, что у них уши отвалились. Семеро заявили, что ничего не видели, так как не хотели. И лишь один рассмеялся - сам пострадавший! Больше ему ничего не оставалось. А какие прекрасные шутки появляются в День Смеха! К примеру, мужчина привел в дом любовницу. Обычное дело, которое случается не только в праздники. Но необычным оказалось присутствие жены. Когда она спросила мужа, зачем он это сделал, тот честно признался, что это шутка, хотя и неудачная. Так как сначала он планировал встречу с любовницей у дачи, но не было отдачи! Надо признать, что человек по сути своей улыбается. Скажем, в день танкиста, когда на него танк наезжает. Или в праздник мясо-молочной промышленности, когда мясо есть, но едят его другие. Мне лично в День Смеха приятно народ подкалывать. На законном основании, разумеется. Чаще - в интимные места, которые прикольно выступают, но притупленно привлекают. Тогда я нахожу что-то остренькое, включая язык, и ра..а а. з – легко выражаюсь и прикладываюсь, чтобы сразу острую шутку ощутили. И, чтобы смешно, до боли. Конечно, встречаются и такие, которые с подколками переигрывают. Один раскалённый шутник, например, решил подколоть в зоопарке тигра, и до сих пор продолжает в больнице смеяться над своей колкостью. В День Смеха главное направление праздничного юмора - розыгрыши и шутки. Наиболее простая и доступная шутка: Жена сообщает мужу, что у него рога выросли! Муж, естественно, может и не поверить. Но на всякий случай отвечает жене, что уже рассчитался с её хахалем. Выходит невероятно смешно, если учесть, что муж действительно поднял извращенца на свои рога, но не, как супруг, а обычный зверь, который в нём спал, и которого хахаль самонадеянно разбудил! А сколько других неприятных случаев удаётся избегать в День Смеха, включая приятные случки! Для праздничного розыгрыша можно сообщить по секрету начальнику, что он – баран недорезанный, хотя ещё не мычит. Веселую реакцию начальника можно даже не предполагать с учетом того, что легкий праздник скоро пройдет, а тяжелые будни останутся. И рядом с бараном недорезанным появится козел обрезанный! Под завязку! Всего того, что вызывает веселье и назад не завязывается! Очень смешно получается, если разыгрывают жену - блондинку, тещу - неандерталку, инспектора ГАИ на повороте, висячий «кирпич» на дороге или чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе. В любом случае розыгрыш вызывает бурю смеха, даже когда кто-то и бурлит, делая ветер! Хорошо бы к концу дня подвести итоги всех баламутных действий, которые, возможно, не туда подвели, чтобы после обратиться за пособием по безработице, открыть свою фирму на поле брани или за гранью поля чудес! Если же появляется смех без причины, то должна быть причина для беса! Не зря же говорят: - Бес в ребро! Понимая под мужским ребром женское начало в день 8 Марта, чтобы к 1 Апреля посмеяться над глупостью мужчины, готового отдать все свои рёбра, но найти свою вторую половинку, дабы с первой потеряться. Отрадно, что в День Смеха все равны, даже если и правы! Потому и легко смеяться, ибо по Закону разрешается, как бы шутя, говорить правду в глаза начальнику - на фотокарточке, любовнице – за красивые глаза, соседу – в помутневшие очи, и даже подбросить самому себе что-нибудь в зеркало, кроме рогов изобилия, чтобы зеркало не огорчилось! И уйти, наконец, в себя. Чтобы выйти на большую дорогу! Конечно, может быть и грустно. Когда, например, смех - сквозь слезы! Чтобы этого не случилось, надо преобразовать праздник - в смех сквозь грёзы! Тогда слёзы могут появиться на следующий день, когда грёзы закончатся! Очень важно 1 Апреля красиво выражаться! Когда вы ещё не успеваете открыть рот, а окружающие уже затыкают уши! И надо крепче держаться за праздничные законы, так как за кончик будничный не получается, уже отвалился! Теперь уже общеизвестно, что смех продлевает жизнь! Правда, ещё не установлено, сколько дней продлевает первоапрельский праздник. А если кому-то и продлил то, что человек собирается делать с этим временем, чтобы остальные прозаические дни ему не укоротили после окончания веселья! И абсолютно безразлично, кто, когда и зачем ввел задорный праздник. Иуда из Кариотта, Иван Грозный из Крыжополя, Остап Сулейман ибн Бендер из межпорнографического шахматного турнира: « Едва! Ё-моё и налево!» Или отец всех нар и народов - Иосиф Виссарионович Пушкин, который так и не дошел до своей матери, а вместо твердой валюты ввел мягкий озабоченный смех – про себя, разумеется. Чтобы хи..хи... хо хо! И - сплошь матом! Главное, что нынче 1 Апреля превратился всё – таки в международный праздник солидарности не только для людей солидных! Но и для детей, дам, мужиков, стариков и тех, кто уже впал в детство, но ещё не выпал в осадок! Но почему же в столь радостный день приходится трудиться в поте лица своего, хотя в Поти немало и лиц чужих? Вероятно, ответ может быть однозначный: Кто не работает, тот не ест на работе! Но в то же время смешно, когда наши люди ещё работают, если есть турки, таджики, графоманы и талисманы! Встречаются и такие, которые утверждают, что 1 Апреля каждый сходит с ума по - своему! Но, к счастью, не все доходят до дурдома! Других интересует вопрос: Должен ли человек 1 Апреля смеяться, если до этого плакал, а после праздника многие плачут от него? И здесь ответ достаточно смешной: А нам всё равно! Так чаще отвечают эмигранты, ибо аборигенов уже давно не только всех уравняли, но и сравняли поголовно - до смешного! Нередко появляются инакомыслящие, которые хотят смеяться не только в День Смеха! Необходимо дать им понять, что и они могут изощряться, но - на свой страх и риск! Ибо страховку еще никто не отменял, а рисковать способен каждый, кто еще не освоился с нашим смехом и не рисковал на первоапрельском празднике! Считается, что смех без причины - не признак, а призрак! Если когда-то призрак коммунизма бродил по Европе, то сейчас призрак смеха перебродил у нас! Хотя не все согласны, вопрошая: « Призрак чего?» Исключая, естественно, коммунизм, социализм с человеческим рылом, новейшую демократию и старейшую аппатию! Тут-то самые искушенные и возникают: - Призрак эмиграции! Будто у нас за Бугром нет причин для смеха. Будто не понимают, что это просто - смехотворно! Конечно, смех трогает везде и всегда! Но лишь тронутые стали выяснять, кого следует признать их настоящими коллегами? Во - первых, тех, кто сидят на троне! Даже если не на том! Во - вторых, людей, которые от этой жизни заржавели в определенных местах, или, проще говоря, тронутые ржавчиной, молью, молюссками и другими предметами первой затронутой необходимости - до такой степени, что нуждаются не только в чистке, но и в чистилище! В - третьих, это те, которых так перетрогали, что они полностью расстрогались! Но в любом случае тронутые - это наиболее важный и ответственный контингент на всех праздниках смеха, когда смеяться не только – не грех, но и не обязательно. Встречаются и такие, которые полагают, что было бы разумней перенести День Смеха на Восьмое Марта. Сколько прекрасных слов и выражений можно было бы тогда доверительно нашептать куда-нибудь женщинам, не страшась, что они в них поверят! И никто бы из дам не возмутился: - Шутки в сторону! Своё не отдам! Понимая, что всё прекрасное воспринимается, кроме шуток! И нам бы ничего не было ни от второй половинки, ни от первой любовницы, ни от страховки по несчастному случаю. Потому что праздник начинается в душе, а кончается в душе, когда не только всё смешное освежается, но и намыливается, чтобы со смехом смыться! Но если учесть, что всё проходит, то 1 апреля прекрасен тем, что праздник каждый год вновь приходит. И так до тех пор, пока мы ещё способны смеяться, не взирая ни на что, даже на себя в зеркало.
ПЕРВОАПРЕЛЬСКИЕ ШУТКИ
Вот наконец явился и главный праздник - День Смеха! Когда со всех сторон весна наступает, желая человека рассмешить, несмотря на смешной кризис. Ибо, где смех, там весело. А где весело, там всегда чего-то хочется! И - навеселе! Сколько возможностей появляется для розыгрышей, обмана и других не менее приятных неприятностей! По статистике сексуального меньшинства и национального большинства каждый седьмой житель планеты празднует 1 Апреля! Каждый шестой пытается кого-то обмануть, хотя в День Смеха этим и обманывается. Каждый пятый рад обмануться сам. Но в праздник юмора восклицает: «Ради Бога!» Каждый третий отмечает этот день - в календаре. Остальные думают, что они умные! Был даже проведен социалогический опрос: «Над кем не хочется больше смеяться – над мужчинами или женщинами?» Ответ оказался неожиданным: « Над зеркалом в гостях! Чтобы до зеркала не дотянуться» Выяснилось также, что женщина на протяжении всей жизни семь лет говорит по телефону, но четыре года выдает неправду! Без учета 1 апреля, ибо этот день оставляет для чистой правды! В Америке был издан специальный указ, разрешающий 1 Апреля обманывать и разыгрывать граждан до обеда! Если же кто-то пытался делать это и после, его лишали ужина, понимая, что аппетит приходит во время еды. А на голодный желудок можно смеяться лишь в камере предварительного заключения, пока окончательное заключение не вызовет смех у других. Но тут же какой-то нищий поинтересовался: - А если я не обедаю? - Тогда можете смеяться весь день, - ответили ему.- Обед от этого не пострадает! Первое Апреля – день особой! И каждый может себе позволить то, что ему не позволяли другие! Например, пошутить с начальником. Но про себя! Сказать ему что-то хвалебное в свой адрес! Сообщить супруге, что нашел деньги в парке на скамье, которые на самом деле вытащил из заначки. Если супруга не поверит, сказать, что это не деньги, а фотография американского президента Джорджа Вашингтона из банка данных! И дороже любых денег! Разрешается быть с кислой физиономией! Чтобы все подумали: вы собираетесь выпить, а закуска затаилась прямо на лице! Сообщить самому себе, что вы – несчастный. И не поверить! Обмануть гаишника на дороге, заявив, что он – взяточник! Но ему ничего не будет! Рассказать всем соседам, что вы собираетесь прыгать с тридцатого этажа. А на вопрос: - Чего же вы ждете?- Честно ответить: - Когда дом построят! Имеются даже предположения, что 1 Апреля допустимо послать милиционера! Правда, не каждый решится, понимая, что милиционер может и не дойти! В День Смеха разумно признаваться в любви. Потом всегда легко заявить, что вы пошутили. Или вас не там поняли! Можно пояснить жене, что у неё есть любовник, даже если она его и не ест! И особенно приятно ездить в трамвае зайцем. А контролеру признаться, что у вас нет билета! Естественно, тот сразу сообразит, что это розыгрыш, и не захочет вас специально поощрять смешным наказанием! Весьма смехообильны и дальнобойщики на дорогах – люди, которые предпочитают бой вдали, чтобы потом вблизи заявить, что они – бойщики, то есть боятся смехотворного! Реально попробовать одолжить у кого-нибудь денег. Как правило, сейчас никто никому не одалживает, ссылаясь на травиальные причины. Например: -Вчера истратил последний миллион на освоение платного туалета! Зато будете точно знать, что вас обманывают, как Первого апреля! В День смеха приятно ходить в баню, чтобы попарить мозги и замочить недостаки! А также выйти, если не сухим, то хотя бы чистым из воды! 1 Апреля интересен и лотерейным розыгрышем, когда разыгрывают самого себя. А выигрывает не только дружба, но и чужой смех по- большому счету! Смешно глядеть и на покупателей. Они пытаются купить каждого, кто им поверит! Не думая, что их продают! С Верой, Надеждой! И повышенными ценами! Наверное, 1 Апреля – единственный день в году, когда возможно добиться справедливости. Ибо могут пообещать, всё, что пожелают услышать. Приятно, что смеху подвержены не только простые люди. Например, Борис Ельцин считался человеком самокритичным. Любил подкалывать самого себя! Особенно после хорошей выпивки. Подколит тупое место острым предметом, и уже готов проводить новый прием! Или - Леонид Ильич Брежнев. Всегда вызывал улыбку не только своей хрупкой челюстью в хрустальном бокале, но и удивительным произношением вместо обычного стакана. - Дорогой Леонид Ильич слушает! И сразу все понимали, что такому человеку цены нету! Особенно в День Смеха! А чего стоил юмор Иосифа Сталина? Миллионы людей отправил он шутки ради в места не столь отдаленные! Где заключенные просто помирали со смеху! И не только 1 Апреля! У нас уже стало доброй традицией продолжать недобрые дела! И в области юмора, разумееся! Например, в руководстве страны есть и сейчас немало потешных людей. Скажем, всем известный еврейский хухым по русской линии с патриотическим уклоном – Вольф Жириновский, или в простонародье – Жирик! А какие он отпускает шутки, чтобы не подпускать к себе шутников! « Каждой женщине – по мужчине! Каждому мужчине – по рогам! Граждане железнодорожники! Любому Жирику – по мягкому месту! Помочим ноги в Индийском океане. Но не допустим, чтобы индейцы мочились в Думе! Каждой твари – по паре! А хорошим людям - по четверке избирателей! И парить! Эти преступники берут взятки для себя, а я беру для партии – в преферанс!» Говорят, что даже в пещерные времена существовал День Смеха, хотя многие об этом не догадывались. Но самые опытные делали и тогда то, что мы наделываем сейчас. Например, утром пытались подать любимой кофе в постель. И подали бы, бы было кофе с постелью. Или хотели убрать всё в квартире. Но за неимением квартиры, убирались сами. Сегодня смеются не только у нас и над нами. Но и радостно! В Новой Зеландии есть много собак, которых готовят ко Дню Смеха! Утром 1 Апреля их выпускают из клеток на улицу! И они мечутся, как быки в Испании. Но поднимают людей не на рога, а насмех! И что поразительно, в ответ люди смеются, если успевают! Известно, что в США много полных людей! Даже в полнолуние! Они с нетерпением ждут 1 Апреля, чтобы их разыграли, не как полных болванов, а полных идиотов, что значительно приятней. Ибо в году один День Смеха, а остальные будничные дни наполнены лишь объеданием и оболваниванием! А сколько смехотворного в нашей эмигрантской жизни! Выходишь из дома и сразу становится весело за каждым углом, когда ты других, а не они тебя углубляют! Сосед из Союза, например, перестал по-русски вообще что-то понимать. Отстал от жизни. Сейчас же по-русски совершенно иначе выражаются. Столько новых слов и выражений появилось, что лучше его и дальше не понимать! Но уже смешно! Или идешь на какую-нибудь встречу совершенно спокойно, пока не дойдешь. А тебе при входе - 5 евро битте- дритте! - За что, спрашиваете? А тебе весело: - Было бы за что, взяли бы двадцать! И снова -...Ха...ха...Хо...хо...и весело! Или – шагаешь по улице. А рядом на прохожего велик наехал. Ты не знаешь, что делать? А велосипедист с улыбкой извещает: - Успокойтесь, Христа ради! Не переживайте. Я и на вас наеду! Если считаться человеком честным, то следует признать, что ещё не все люди способны смеяться! Не все отмечают День Смеха! Раздаются даже не очень убедительные голоса: Совместить Первое апреля с Женским Днем, то есть сделать его Днем женского смеха! Когда женщины весь день будут смеяться, а мужчины должны их потешать! Но многие мужчины наотрез отказались, заявив, что и без праздника женщины круглый год над ними потешаются! Таким образом, образ Дня Смеха ещё не сформировался окончательно! И чем больше окажется в данный день образного, тем образцовей удастся его провести. С юмором, разумеется! Если не помрем со смеху!