Тираспольский «Шериф» является самым популярным клубом Суперлиги Молдавии. Приднестровский клуб собирает самую большую аудиторию на матчах Чемпионата Молдавии. Об этом сообщает пресс-служба желто-черных. Поединок 3-го тура Фазы 2 против кишиневского «Зимбру» собрал на трибунах 4175 зрителей. Это второй результат сезона.
Лидером по этому показателю остается поединок в Бельцах. Тогда на матч с участием «Шерифа» пришло 5000 болельщиков.
Тираспольский «Шериф» в выездном поединке Суперлиги Молдавии обыграл «Зимбру». Матч проходил накануне в Кишиневе, передает novostipmr.com.
В первом тайме счет открыл нападающий Абдул Тапсоба. Второй мяч в ворота «зубров» после перерыва отправил камерунский защитник Габи Кики. В итоге 2:0. После этой победы приднестровский клуб еще более укрепил позиции. Желто-черные лидируют, опережая «Зимбру» на 5 очков.
«У нас три победы в трех матчах, но не менее важно, что не пропустили ни одного мяча. Это отличный результат. Я поздравляю ребят с этим результатом. Им было сложно восстановиться. Я восхищаюсь своими игроками, которые смогли добыть эту победу», - отметил после матча итальянский тренер «Шерифа» Роберто Бордин.
Следующий матч «Шериф» проведет 5 апреля против ФК «Дачия-Буюканы». Игра состоится в Тирасполе и начнется в 17:00.