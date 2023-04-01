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Одесса заняла 22 место самых криминальных городов в Европе

Одесса заняла 22 место самых криминальных городов в Европе
Фото: edinaya-odessa.org

Одесса занимает 22 место в Европе среди самых криминальных городов по результатам рейтинга, который составил сервис Нумбео.

Также в список, который насчитывает 152 города, вошли Днепр, Харьков, Киев и Львов. Днепр в Украине занял второе место, а в Европе – 26. Харьков занял 37 место, Киев – 51, а Львов – 74 место.

Одесса заняла 22 место самых криминальных городов в Европе
Фото: скриншот с сайта numbeo.com

Одесса заняла 22 место самых криминальных городов в Европе
Фото: скриншот с сайта numbeo.com

Что касается самых опасных городов Европы, то на первом городе британский Брэдфорд, на втором французский Марсель, а на третьем итальянская Катания. Интересно, что в отличие от Катания и Марселя Брэдфорд не является портовым городом, хотя там расположен железнодорожный узел. Также город является крупным центром шерстяной (особенно суконной) промышленности.

Одесса заняла 22 место самых криминальных городов в Европе
Фото: скриншот с сайта numbeo.com

В 2020 году Одесса заняла 11 место в Европе среди самых криминальных, а в Украине оставалась первой.
edinaya-odessa.org
  • Сегодня, 11:06
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