Одесса занимает 22 место в Европе среди самых криминальных городов по результатам рейтинга, который составил сервис Нумбео.
Также в список, который насчитывает 152 города, вошли Днепр, Харьков, Киев и Львов. Днепр в Украине занял второе место, а в Европе – 26. Харьков занял 37 место, Киев – 51, а Львов – 74 место.
Фото: скриншот с сайта numbeo.com
Фото: скриншот с сайта numbeo.com
Что касается самых опасных городов Европы, то на первом городе британский Брэдфорд, на втором французский Марсель, а на третьем итальянская Катания. Интересно, что в отличие от Катания и Марселя Брэдфорд не является портовым городом, хотя там расположен железнодорожный узел. Также город является крупным центром шерстяной (особенно суконной) промышленности.
Фото: скриншот с сайта numbeo.com
В 2020 году Одесса заняла 11 место в Европе среди самых криминальных, а в Украине оставалась первой. edinaya-odessa.org