Приднестровский спортсмен принял участие в европейском туре по волейболу на снегу, сообщает novostipmr.com
Егор Добчис - воспитанник дубоссарской школы волейбола, сейчас выступает за «Динамо» МВД ПМР. На прошедших соревнованиях он выступал в составе сборной Молдавии.
Всего на снежные корты вышли 26 мужских и 15 женских команд из 16 стран. Волейболисты сборной Молдавии в квалификации выиграли у Польши и Венгрии, но затем уступили Украине со счетом 1:2.
Отметим, что европейский тур проводился на горнолыжном курорте в Ваграйн-Кляйнарле (Австрия). Европейская конфедерация волейбола (CEV) организовывает серию профессиональных турниров в горных районах по всему континенту. Официальные соревнования по волейболу на снегу проводятся с 2016 года.