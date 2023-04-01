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Приднестровский спортсмен участвовал в европейском туре по волейболу на снегу

Приднестровский спортсмен участвовал в европейском туре по волейболу на снегу

Приднестровский спортсмен принял участие в европейском туре по волейболу на снегу, сообщает novostipmr.com

Егор Добчис - воспитанник дубоссарской школы волейбола, сейчас выступает за «Динамо» МВД ПМР. На прошедших соревнованиях он выступал в составе сборной Молдавии.

Всего на снежные корты вышли 26 мужских и 15 женских команд из 16 стран. Волейболисты сборной Молдавии в квалификации выиграли у Польши и Венгрии, но затем уступили Украине со счетом 1:2.

Отметим, что европейский тур проводился на горнолыжном курорте в Ваграйн-Кляйнарле (Австрия). Европейская конфедерация волейбола (CEV) организовывает серию профессиональных турниров в горных районах по всему континенту. Официальные соревнования по волейболу на снегу проводятся с 2016 года.

Приднестровский спортсмен участвовал в европейском туре по волейболу на снегу
  • Сегодня, 19:29
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