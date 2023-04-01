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Бендерские гимнастки завоевали медали на международных турнирах

Бендерские гимнастки завоевали медали на международных турнирах
фото: bendery.tv

Гимнастки из Бендер завоевали 34 медали на международном турнире по художественной гимнастике, который проходил с 8 по 9 апреля в Венгрии. В нем приняли участие 260 спортсменок из 14 стран мира.

Приднестровье представляли 15 спортсменок бендерской СДЮШОР № 1. Девушки завоевали медали в многоборье и за отдельные виды: 7 золотых, 15 серебряных и 12 бронзовых, сообщает Бендерское телевидение

Достойное выступление на другом турнире – в Болгарии, который прошел также в эти апрельские дни, открыло возможность воспитанницам Бендерской СДЮШОР № 1 Алисе Коломиец и Антонине Шаргу претендовать на участие в Чемпионате Европы и Мира.

Бендерчанки выступали в составе команды Республики Молдова. Вместе с ними в турнире участвовали спортсменки из 34 стран мира.
  • Вчера, 22:10
  • DTV
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