Гимнастки из Бендер завоевали 34 медали на международном турнире по художественной гимнастике, который проходил с 8 по 9 апреля в Венгрии. В нем приняли участие 260 спортсменок из 14 стран мира.
Приднестровье представляли 15 спортсменок бендерской СДЮШОР № 1. Девушки завоевали медали в многоборье и за отдельные виды: 7 золотых, 15 серебряных и 12 бронзовых, сообщает Бендерское телевидение
Достойное выступление на другом турнире – в Болгарии, который прошел также в эти апрельские дни, открыло возможность воспитанницам Бендерской СДЮШОР № 1 Алисе Коломиец и Антонине Шаргу претендовать на участие в Чемпионате Европы и Мира.
Бендерчанки выступали в составе команды Республики Молдова. Вместе с ними в турнире участвовали спортсменки из 34 стран мира.