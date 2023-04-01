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Приднестровские борцы греко-римского стиля выиграли чемпионат Молдовы среди кадетов

Приднестровские борцы греко-римского стиля выиграли чемпионат Молдовы среди кадетов
фото: из телеграм-канала Радио 1

Приднестровские борцы греко-римского стиля выиграли чемпионат Молдовы среди кадетов. Соревнования прошли в Кишиневе. 7 приднестровцев стали финалистами, сообщает novostipmr

Золотые медали у :

Игната Мейко (Бендеры, до 60 кг)

Александра Плешкан (УОР, до 80 кг)

Юрия Шакалова (Тирасполь, до 92 кг)

Данилы Зубкова (УОР, до 110 кг).

Серебро досталось: Максиму Дамаскину, Кириллу Кону и Алексею Ведерникову.

Победители завоевали право выступить на официальных международных турнирах в составе сборной Молдовы U17.

В календаре: чемпионат Балканских стран (5-8 мая, Греция) первенство Европы (12-18 июня, Албания) и первенство мира (1-6 августа, Турция).

  • Сегодня, 20:52
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