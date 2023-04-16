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Румыния готова помочь Молдове и Украине пройти техническую оценку выполнения условий для вступления в Европейский союз (ЕС). Об этом 16 апреля заявил министр иностранных дел страны Богдан Ауреску в эфире телеканала Digi 24.
«Румыния будет и впредь поддерживать Украину и Молдову, в том числе посредством технической экспертизы, для выполнения рекомендаций, которые были поставлены ЕК относительно начала переговорного процесса о присоединении к ЕС», — отметил Ауреску.
Министр напомнил, что осенью текущего года Еврокомиссия даст оценку тому, как Украина и Румыния соблюдают условия и рекомендации для вступления в ЕС. Если отчет будет положительным, страны смогут перейти к следующему шагу — началу переговоров о присоединении. По мнению Ауреску, обе страны заслуживают того, чтобы идти европейским путем, передает iz.ru.
В июне Европейский совет согласовал Украине и Молдове статус кандидатов в Евросоюз. Решение принимали главы государств и правительств 27 стран ЕС на саммите в Брюсселе. По итогам саммита Украина и Молдавия получили ряд условий, которые необходимо выполнить, включая проведение реформ. Молдова получила девять таких предписаний.
В декабре прошлого года сообщалось, что Верховная рада Украины приняла все законопроекты, которые необходимы для выполнения рекомендаций Еврокомиссии для предоставления Украине статуса кандидата на вступление в Евросоюз.
Ожидается, что вопрос о принятии Украины и Молдовы в Евросоюз будет рассмотрен на саммите, который пройдет в декабре 2023 года.
Министерствам Молдовы предстоит назначить ответственного за процесс евроинтеграции
Каждое министерство правительства, возглавляемое Дорином Речаном, должно "как можно скорее" назначить высокопоставленного представителя, который будет заниматься исключительно процессом европейской интеграции Республики Молдова.
С таким требованием выступил молдавский вице-премьер Нику Попеску, министр иностранных дел и европейской интеграции, на заседании Правительственной комиссии по европейской интеграции, передает noi.md со ссылкой на ziarulnational.md
На заседании под председательством премьер-министра Дорина Речана обсуждались такие вопросы, как рассмотрение вклада Республики Молдова в ежегодный пакет расширения Европейской комиссии и предоставление надбавок за выполнение приоритетных задач в контексте внедрения требований по вступлению в ЕС.
Члены Комиссии утвердили вклад Республики Молдова в Пакет расширения Европейской комиссии на 2023 год и приняли решение об установлении списка и максимального количества лиц, исчисляемого по каждому органу публичной власти, которым будет предоставлена надбавка за выполнение приоритетных задач в контексте реализации усилий по вступлению в ЕС.